أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، عن وظائف للإناث من خلال فتح باب الاستقطاب لكفاءات من العنصر النسائي وضمهن إلى الجناح الجوي بشرطة دبي ليباشر بفتح المجال للراغبات بالعمل في هذا التخصص وإخضاعهن لاختبارات مكثفة ومتعددة ومن ثم ضمهن للتدريب وعملية التأهيل

كما ستتمكن من خوض الاختبارات الأولى ضمن مبادرة التحاق العناصر النسائية ليكنّ قائدات للطائرة العمودية “الهليكوبتر”.

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وبتوجيهات من الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فتحت باب التسجيل لتترجم توجهات القيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكا للرجل في العطاء والتنمية، ومنحتها الدافع والتحفيز وكافة الإمكانيات لتبرز قدراتها وتتبوأ مناصب عليا وترفع اسم وطنها في المحافل الدولية، مضيفا أن شرطة دبي تتخذ من تمكين المرأة نهجاً في سياستها، وتقدم كافة أشكال الدعم لها لتكون شريكاً أساسياً و جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

وأضاف: إن شرطة دبي حريصة على استقطاب القدرات المواطنة، وتعزيز العمل الشرطي المستقبلي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا بدعم الشباب ومنحهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم وقدرتهم على المشاركة في صناعة المستقبل. وبيّن المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية أن مشاركة شرطة دبي في هذا المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، منوهاً بأن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.