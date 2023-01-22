وظائف لسعوديين وسعوديات في جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى عن وظائف لمتعاونين سعوديين للعام الجامعي 1444هـ، توضح جامعة أم القرى عبر موقعها الإلكتروني عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين سعوديين للفصل الثالث من العام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه من الجنسين.

موعد تقديم الطلب

موعد التقديم بدأ من اليوم الأحد 29 /6 /1444هـ الموافق 22 /1/ 2023م، وسينتهي يوم الخميس 17 /8 /1444هـ الموافق 9 /3 /2023م آلية تقديم الطلب أما طريقة تسجيل الدخول للتقديم على الوظائف فيتم عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط التالي: (هنا)

شروط التقديم لابد للمتقدمين على الوظائف أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

ألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، ما عدا تخصص القراءات

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ، ومن حصل على الشهادة الاحترافية بالنسبة للمتقدمين على الكلية التطبيقية. ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً).

أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم. ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفًا). استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة. يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي بكافة البيانات والمستندات المطلوبة.: https://uqu.edu.sa/App/InstructorContract

بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ما يلي: موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفًا – أو (برنت) من نظام أبشر يثبت أن المتقدم غير موظف. شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية. ملاحظات هامة

لا يترتب على تقديم الطلب أي التزامات مالية من الجامعة إلا بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية. • تتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط (حسب احتياج الأقسام الأكاديمية).

يتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، واصدار رقم المستخدم للمتقدم، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب.