10 وظائف لا تحتاج لخبرة والراتب 100 ألف دولار.. فما كلمة السر؟

تدفع الشركات والمؤسسات رواتب تفوق الـ100 ألف دولار سنويا، لنحو 10 وظائف، جميعها في مجالي التكنولوجيا والرعاية الصحية، بحسب موقع ليدرز الشهير، والمتخصص في البحث عن التوظيف.

وحسب المصدر فإن تلك الوظائف لا تحتاج إلى سنوات عديدة من الخبرة في العمل؛ أو إلى درجة علمية متقدمة.

مارك سينديلا مؤسس شركة “Ladders” يقول في هذا الشأن: “يتقاضى خريجو علوم الكمبيوتر الجدد، اليوم، الحاصلون على درجة البكالوريوس على 100 ألف دولار للبدء”.

وظائف

وهذه الوظائف الـ10 هي:

مهندس برمجيات

كبير المهندسين في البرمجيات

مدير المشروع

مدير البرنامج

مهندس أنظمة

اختصاصي اجتماعي سريري

عالم النفس السريري

طبيب أسنان

طبيب الرعاية الأولية

طبيب نفسي

ومن المهم ملاحظة أن كل هذه الأدوار لا تضمن الحصول على راتب مكون من 6 أرقام، حيث إن متوسط الأجر الأساسي للاختصاصي الاجتماعي في الولايات المتحدة على سبيل المثال يبلغ 61.776 دولار، وفقًا لتقارير من قبل “Indeed” نشرتها العربية نت.

كلمة السر

ومع ذلك، هناك الكثير من الفرص المتاحة لهذه الأدوار التي تعلن عن حد أدنى للراتب قدره 100 ألف دولار، وفقًا لأبحاث Ladders، مما قد يشير إلى أن الشركات تعاني من نقص الموظفين وترفع الأجور لجذب المواهب، أو تقوم بتوظيف المزيد من المديرين ذات الأجور المرتفعة.

ووجد تقرير “Ladders” لعام 2022 أن مهندسي البرمجيات ومديري المشاريع هم من بين أفضل الوظائف ذات العمل عن بعد، والتي تدفع في نفس الوقت رواتب عالية.

سيدنيلا نصح الشباب بكلمة السر التي تفتح المجال للظفر بإحدى تلك الوظائف، قائلا قائلاً: “إذا كنت تأمل في الحصول على أحد هذه الأدوار ذات الأجر المكون من 6 أرقام، فعليك أثناء المقابلة إبداء حماسك لتعلم مهارات جديدة، فهي طريقة سهلة للتميز عن المرشحين الآخرين”.