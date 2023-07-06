وظائف في السعودية للخريجين الجامعيين

نظَّمَت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة تبوك لقاء توظيف، لطرح أكثر من 200 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة القطاع الخاص بالمنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين في مدينة تبوك.

‎وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن لقاءات التوظيف تأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني بتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة،‎ مبيناً أن اللقاء يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.

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