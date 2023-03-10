وظائف في السعودية للجنسين في 3 مدن

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن وظائف موسميّة للسعوديين، في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة، على أن يبدأ التقديم للوظائف المتاحة للجنسين بين 16 – 19 شعبان 1444ه، وتشمل الوظائف:

مراقب خدمات.

مأمور اتصالات.

خدمة عملاء.

سائق.

متطلبات الوظائف:

أن يكون المتقد للوظيفة سعودياً.

العمر بين 22 و 50 سنة.

المؤهل التعليمي: الثانوية العامة وما فوق.

الأولوية لمن يمتلك خبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة.

القدرة البدنية والصحية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

بعض الوظائف تشترط اتقان لغة الحجاج مثل : الأوزبكية، الصينية، الأردو، الملايو، التركية، إلخ.

والتقديم يكون عبر الرابط : https://mawsim.haj.gov.sa/Home/Register.