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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

وظائف في السعودية للجنسين في 3 مدن

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن وظائف موسميّة للسعوديين، في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة، على أن يبدأ التقديم للوظائف المتاحة للجنسين بين 16 – 19 شعبان 1444ه، وتشمل الوظائف:

  • مراقب خدمات.
  • مأمور اتصالات.
  • خدمة عملاء.
  • سائق.

متطلبات الوظائف:

  • أن يكون المتقد للوظيفة سعودياً.
  • العمر بين 22 و 50 سنة.
  • المؤهل التعليمي: الثانوية العامة وما فوق.
  • الأولوية لمن يمتلك خبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة.
  • القدرة البدنية والصحية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.
  • بعض الوظائف تشترط اتقان لغة الحجاج مثل : الأوزبكية، الصينية، الأردو، الملايو، التركية، إلخ.

 والتقديم يكون عبر الرابط :  https://mawsim.haj.gov.sa/Home/Register.

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