أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، صباح اليوم الإثنين، عن طرح عشرة وظائف إدارية (للرجال والنساء) من خلال منظومة التوظيف الوطنية الموحدة (جدارات).

وأوضح الدفاع المدني السعودي توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في ا الخدمة المدنية، وعلى الراغبين في التقدم لها من خلال منظومة التوظيف الوطنية الموحدة (جدارات) على الرابط التالي www.Jadara.sa) وهي على النحو التالي:

المديرية العامة للدفاع المدني تعلن عن طرح (10) وظائف إدارية (للرجال والنساء) من خلال منظومة التوظيف الوطنية الموحدة (جدارات)https://t.co/SeV4cbTHtI

وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 13/ 1/ 1445 هـ حتى يوم الخميس 16/ 1/ 1445 هـ. pic.twitter.com/RMHSzMYaor — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 24, 2023

مسمى الوظيفة

أخصائي أمن معلومات مساعد

أخصائي أمن معلومات مساعد

مهندس ميكانيكي مساعد

باحث تخطيط مساعد

أخصائي تغذية مساعد

باحث قضايا مساعد

باحث ميزانية مساعد

مترجم لغة إنجليزية

مساعد مراجع

أولاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط

1 خريجي الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

2. الوظائف المعلنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

3. يشترط قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

4. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

5. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

6. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

7. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

ثانيًا: آلية التقديم على الوظائف

1. الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2. يتم الاختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثًا: ايضاحات عامة

1. قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد توثر على مرحلة الترشيح.

2. البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدمة على نموذج جدارة مسئوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3. على كل متقدمة قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

4. ستقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.