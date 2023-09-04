وظائف في إيبسون مع توسعها لأسواق إفريقيا وتركيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى

أعلنت سايكو إبسون كوربوريشن عن وظائف ستعلن عنها مع نيتها زيادة فريقها في الشركة الأوسط في حملة توظيف جديدة، مع إعلانها مؤخرا عن تأسيس شركة المبيعات الجديدة “إبسون الشرق الأوسط ش. م. ح”، لتستفيد من الفرص لتوسعة أعمال الشركة في الأسواق الرئيسية المحلية بما في ذلك إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ومولدوفا، وتركيا، وأوكرانيا، والتي ستدار أعمالها من قبل مكتب الشركة الإقليمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، و يعمل لدى شركة إبسون الشرق الأوسط حالياً أكثر من 250 موظف، وتتوقع الشركة ارتفاع معدل التعينات الجديدة بواقع 45% بالتزامن من انطلاق الأعمال التشغيلية لشركة إبسون الشرق الأوسط الجديدة في شهر أبريل 2024، حيث ستركز حملة التوظيف على التوطين والتنوع والشمولية، حيث تشكل نسبة النساء حالياً ما يصل إلى 40% من إجمالي القوى العاملة لدى الشركة.

تقول الشركة إن نمو وتوسع الحفلات والفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية التي تقام في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وآسيا الوسطى، سيسهم أيضاً في زيادة الطلب على تقنيات العرض الضوئي والتجارب الغامرة.

وحددت شركة المبيعات الجديدة “إبسون الشرق الأوسط” هدفاً طموحا لتسريع نمو إيراداتها وانتشارها على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتخطط الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال توسيع وجودها في مجالات الأعمال الأساسية المتمثلة في الطباعة والمسح الضوئي وحلول العرض المرئي.

كما أعلنت الشركة عن تعيين نيل كولكوهون في منصب الرئيس لشركة إبسون الشرق الأوسط بعد عمله لدى الشركة منذ أكثر من عقد من الزمان، ويعلق قائلا: “يؤكد تأسيس شركة إبسون الشرق الأوسط على التزامنا تجاه العملاء والشركاء في المنطقة، ويبرز حرصنا على مواصلة الاستثمار وتعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية من إفريقيا والشرق الأوسط وصولاً إلى آسيا الوسطى، مع إدارة العمليات بشكل مركزي من مكتبنا الإقليمي في دبي. إن هذا الاستثمار سيكسبنا المرونة والقدرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في هذه الأسواق التي تمتاز بالحيوية وسرعة النمو، ونخطط للاستفادة من خبرتنا في مجالات الأعمال الرئيسية مثل الطباعة والمسح الضوئي وحلول العرض المرئي لتلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار للعملاء”.

ومن المتوقع أن تحقق أعمال الشركة نمواً وازدهاراً كبيراً، لا سيما مع تبني المنطقة للتقنيات المستدامة، والتركيز بشكل خاص على أنظمة إبسون للطباعة النافثة للحبر والطابعات المزوّدة بخزانات الحبر، والتي تعد من الركائز الرئيسية لأعمال شركة إبسون على مستوى العالم. وتمتاز هذه الحلول بمزايا عديدة مثل التوفير في استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاث الكربونية وتقليل النفايات البلاستيكية، مقارنة بنظيراتها من طابعات الليزر، كما تمتاز بكفاءتها العالية بفضل استخدامها لتكنولوجيا الطباعة الخالية من الحرارة.