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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وظائف عسكرية وأمنية شاغرة في سلطنة عمان

بدأت وزارة العمل في سلطنة بالإعلان عن عددٍ من فرص العمل بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية في مختلف المستويات والتخصصات

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وظائف شاغرة في سلطنة عمان
ستعلن وزارة العمل العمانية عن فرص العمل بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية تباعاً حتى نهاية العام

تبدأ وزارة العمل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، في الإعلان عن عددٍ من فرص العمل (وظائف شاغرة) بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية في مختلف المستويات التعليمية والتخصصات وتستمر تباعاً حتى نهاية العام 2023.

وذكرت وزارة العمل، بحسب وكالة الأنباء العمانية، أن الفرص الوظيفية التي تتضمنها الإعلانات ستُغطي مختلف المؤهلات والتخصُّصات العلمية.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان سيوضح بشكل مفصل ومحدد آلية التقدم والاختيار، واشتراطات كل فرصة من الوظائف الواردة بالإعلانات، كما أن آلية التقدم ستكون عن طريق قيام المواطن المستوفي للشروط العامة بتسجيل طلبه إلكترونياً بواسطة خدمة الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق موقع “تجنيد” بالوزارة على شبكة الإنترنت.

وأكدت الوزارة على أهمية قيام المواطنين الراغبين في التقدم لأي فرصة عمل من الفرص الواردة في الإعلان بالتأكد من تحديث بياناتهم لدى سجل القوى العاملة بالوزارة، والاطلاع بعناية على الشروط الواردة بالإعلان والاشتراطات المحددة للوظيفة التي يرغبون بالتقدم لها قبل تسجيل طلبهم، حيث إن الترشيح والتعيين سيعتبر ملغى إذا ثبت ما يخالف أياً من تلك الشروط.

وظائف حكومية شاغرة في سلطنة عمان
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