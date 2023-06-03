. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وظائف شاغرة للنساء في وزارة الداخلية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي للكادر النسائي

. .. by . ..
فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي للكادر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14 / 11 / 1444 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 19 / 11 / 1444 هـ.

وأضافت أنه يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وحسنة السيرة والسلوك والسمعة، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم، ولم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز كل إجراءات واختبارات القبول.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والتقديم من خلال الرابط.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا