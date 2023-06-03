وظائف شاغرة للنساء في وزارة الداخلية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 14 / 11 / 1444 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 19 / 11 / 1444 هـ.

وأضافت أنه يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وحسنة السيرة والسلوك والسمعة، ولديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم، ولم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز كل إجراءات واختبارات القبول.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظيفة والتقديم من خلال الرابط.