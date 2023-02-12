وظائف شاغرة لدى وزارة الدفاع السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات عن وظائف شاغرة في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، بمسمى مراقب مخزون، وأمين مستودع، وأمين مستودع فني، وذلك على بند التشغيل، وسلم الموظفين العام المستثناة من المسابقة.

ودعت الراغبين في التقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني job.ws@mod.gov.sa ، علمًا أن التقديم متاح في الفترة 21-23 رجب 1444هـ.

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