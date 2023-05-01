أعلنت وزارة الصحة السعودية، ليل الأحد، عن توفر عديد من الوظائف الشاغرة المتوفرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية لحاملي شهادة البكالوريوس.
وقالت وزارة الصحة في تغريدة رصدها أريبيان بزنس “الصحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية:
– أطراف صناعية.
– علاج طبيعي.
– علاج وظيفي.
– معالجة نطق”.
وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي:
https://erp.moh.gov.sa/OA_HTML/RF.jsp?function_id=14296&resp_id=23350&resp_appl_id=800&security_group_id=0&lang_code=AR&oas=nYgPeq2MBdY7RRWrf4cakw..¶ms=XOvdezUIQwqpiRFo.faFSEffOEIac.A2cFcAfMStsUB45.SuXrPXouBAJTshOJZv