أعلنت وزارة الصحة السعودية، ليل الأحد، عن توفر عديد من الوظائف الشاغرة المتوفرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية لحاملي شهادة البكالوريوس.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة رصدها أريبيان بزنس “الصحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية:

– أطراف صناعية.

– علاج طبيعي.

– علاج وظيفي.

– معالجة نطق”.

الصحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية:

– أطراف صناعية.

– علاج طبيعي.

– علاج وظيفي.

– معالجة نطق.



للتقديم عبر الرابط التالي: https://t.co/Jmi6QZVyCQ pic.twitter.com/meShSiOi7h — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 30, 2023

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي:

https://erp.moh.gov.sa/OA_HTML/RF.jsp?function_id=14296&resp_id=23350&resp_appl_id=800&security_group_id=0&lang_code=AR&oas=nYgPeq2MBdY7RRWrf4cakw..¶ms=XOvdezUIQwqpiRFo.faFSEffOEIac.A2cFcAfMStsUB45.SuXrPXouBAJTshOJZv