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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وظائف شاغرة في وزارة الصحة السعودية بجميع المناطق.. بكالوريوس

أعلنت وزارة الصحة عن توفر كثير من الوظائف الشاغرة في جميع مناطق السعودية

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة في جميع مناطق المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ليل الأحد، عن توفر عديد من الوظائف الشاغرة المتوفرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية لحاملي شهادة البكالوريوس.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة رصدها أريبيان بزنس “الصحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لحاملي مؤهل البكالوريوس في التخصصات التالية:

– أطراف صناعية.

– علاج طبيعي.

– علاج وظيفي.

 – معالجة نطق”.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي:

https://erp.moh.gov.sa/OA_HTML/RF.jsp?function_id=14296&resp_id=23350&resp_appl_id=800&security_group_id=0&lang_code=AR&oas=nYgPeq2MBdY7RRWrf4cakw..&params=XOvdezUIQwqpiRFo.faFSEffOEIac.A2cFcAfMStsUB45.SuXrPXouBAJTshOJZv

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