وظائف شاغرة في شركة طيران أديل السعودية

أعلنت شركة طيران أديل السعودية منخفضة التكلفة عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات وذلك للعمل بفروعها في كل من الرياض وجدة.

وأوضحت طيران أديل؛ التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مبيعات المطار (الرياض).

– اختصاصي وسائل تواصل اجتماعي (جدة).

– مراجع داخلي أول (جدة).

وأضافت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من اليوم الأربعاء 10 مايو/أيار 2023، وأن التقديم مستمر حتى يوم 10 أغسطس/آب 2023.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على الرابط هنا.

وتأسست شركة أديل للطيران الاقتصادي في أبريل/نيسان 2016، وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ذات استقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، وانطلقت أولى رحلاتها الجوية في مطارات السعودية بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة الـ 87 أي يوم 23 سبتمبر/أيلول 2017.