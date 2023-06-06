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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وظائف حكومية شاغرة في سلطنة عمان

أعلنت وزارة العمل العمانية عن توفر مئات الوظائف الحكومية الشاغرة في محافظات سلطنة عُمان

أعلنت وزارة العمل توفر مئات الوظائف الحكومية الشاغرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان

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وظائف شاغرة في سلطنة عمان
أعلنت وزارة العمل العمانية عن توفر مئات الوظائف الحكومية الشاغرة في جميع المحافظات العمانية

أعلنت وزارة العمل العمانية، الإثنين، عن توفر 550 وظيفة شاغرة عن طريق مبادرة “ساهِم” بنظام العمل بعقود في الجهات الحكومية بمختلف محافظات سلطنة عُمان الـ 11.

وذكرت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء العمانية، أن توفر الوظائف يأتي ترسيخا لمبدأ اللامركزية وفتح المجال للكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل للإسهام في تنمية وتطوير المحافظات.

وأضافت أن التقدم يكون عبر إرسال الرسالة النصية القصيرة: لمشتركي (عُمان تل وأوريدو)، أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.om، لمن لديه الرغبة والكفاءة للتنافس على شغل تلك الوظائف ويكون مستوفى للشروط المحددة بدءاً من الإثنين (5 يونيو/حزيران 2023) ويستمر حتى يوم 19 يونيو/حزيران 2023.

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