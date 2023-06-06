وظائف حكومية شاغرة في سلطنة عمان

أعلنت وزارة العمل العمانية، الإثنين، عن توفر 550 وظيفة شاغرة عن طريق مبادرة “ساهِم” بنظام العمل بعقود في الجهات الحكومية بمختلف محافظات سلطنة عُمان الـ 11.

وذكرت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء العمانية، أن توفر الوظائف يأتي ترسيخا لمبدأ اللامركزية وفتح المجال للكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل للإسهام في تنمية وتطوير المحافظات.

وزارة العمل تعلن عن توفر (550) وظيفة بنظام العقود في الجهات الحكوميةhttps://t.co/Pt38p1p0fu#العُمانية pic.twitter.com/M5ajchNX69 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 5, 2023

وأضافت أن التقدم يكون عبر إرسال الرسالة النصية القصيرة: لمشتركي (عُمان تل وأوريدو)، أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mol.gov.om، لمن لديه الرغبة والكفاءة للتنافس على شغل تلك الوظائف ويكون مستوفى للشروط المحددة بدءاً من الإثنين (5 يونيو/حزيران 2023) ويستمر حتى يوم 19 يونيو/حزيران 2023.