أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في العديد من التخصصات، ويبدأ التقديم من الأحد القادم ويستمر خمسة أيام.

وأكدت الجامعة ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة أثناء التقديم, والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس – الماجستير -الدكتوراة ).

من جهتها، أعلنت جامعة نجران عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية في الكلية التطبيقية للجنسين على درجة أستاذ مساعد، ومحاضر، ترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا. وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 1444/09/15هـ. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط، على أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ولائقًا صحيًّا، و حاصلًا على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، كذلك مواءمة التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه، إضافة إلى شرط ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد جدًا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك للمتقدمين على وظيفة محاضر، وأن يجتاز المتقدم أو المتقدمة المقابلة الشخصية والاختبار العلمي الذي تجريه الكلية للمتقدمين على وظيفة محاضر، وبدرجة لا تقل عن 60%، وأن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة.

كما بينت الجامعة أن المفاضلة ستتم بين المتقدمين على وظيفة محاضر، وفقًا لدرجة الاختبار التحريري، وفي حال التساوي في تلك الدرجات، فتتم المفاضلة وفقًا للمعدل التراكمي، وستتم المفاضلة بين المتقدمين على وظيفة أستاذ مساعد على أساس المعدل التراكمي الأعلى في درجة الدكتوراه، وعند التساوي أو في حال عدم وجود معدل تراكمي في تلك الدرجة، فتتم المفاضلة على أساس المعدل التراكمي الأعلى في درجة الماجستير وعند التساوي أوفي حال عدم وجود معدل تراكمي في تلك الدرجة، فتتم المفاضلة على أساس المعدل التراكمي الأعلى في درجة البكالوريوس.

وحددت الجامعة المستندات المطلوب إرفاقها في التقدم على الوظائف الشاغرة حيث تتمثل في صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وفي حال حصل المتقدم أو المتقدمة على المؤهل من جامعة غير سعودية، فيتم إرفاق معادلة المؤهل العلمي من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، إضافة إلى صورة من الخبرات الأكاديمية، مبينة أنه سيتم استبعاد طلبات التقديم غير المكتملة، ولن ينظر في أي مستندات يتم تقديمها مناولة لمقر الجامعة.