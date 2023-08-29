ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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وظائف شاغرة في السعودية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة تحت مسمى “سكرتير ثاني” للرجال والنساء السعوديين من حملة مؤهل الماجستير.

وحددت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”، ان التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة هي:

  1. علوم سياسية.
  2. علاقات دولية.
  3. اقتصاد.
  4. قانون.
  5. دراسات دبلوماسية.
  6. الدبلوماسية الرقمية.
  7. أمن دولي.
  8. الدبلوماسية العامة.
  9. حقوق الإنسان.
  10. الجغرافيا السياسية.
  11. حل النزاعات الدولية.
  12. إعلام “علاقات عامة”.

ونوهت الوزارة على أن التقديم سيبدأ من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الاثنين 1445/02/19هـ الموافق 2023/09/04م، عبر موقعها.

وأضافت الوزارة، ان تحديد موعد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل الـ SMS، أو البريد الإلكتروني.

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