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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات

شركة أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الخفجي شرق المملكة

شركة أرامكو لأعمال الخليج تعلن توفر وظائف شاغرة في مدينة الخفجي في المنطقة الشرقية

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أرامكو لأعمال الخليج تعلن وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات

أعلنت شركة أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات في عددٍ من التخصصات للعمل في مدينة الخفجي شرق المملكة.

وتضمنت الوظائف الشاغرة في الشركة محلل التخطيط والميزانية، مع استيفاء الشروط التالية:

أكاديمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.

تدريب إضافي: التحليل المالي والتخطيط والميزنة والتنبؤ وإعداد التقارير.

خبرة العمل ذات الصلة: خمس سنوات في التخطيط والميزنة والمحاسبة خبرة في صناعة النفط والغاز.

الخبرة في محاسبة المشاريع المشتركة ستكون ميزة.

مهارات اللغة: اللغة الإنجليزية جيدة جدا، كتابة وتحدثاً.

وجاء أيضاً ضمن وظائف أرامكو محاسب شركات، مع استيفاء الشروط التالية:

أكاديمي: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية.

خبرة العمل ذات الصلة: خمس سنوات خبرة في محاسبة الشركات.

معرفة القراءة والكتابة في استخدام الكمبيوتر مع مهارات جيدة في التفوق ولديهم فهم قوي وخبرة عملية في SAP.

ويجب أن يجيد المتقدم لوظائف أرامكو اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ويجب أن يتمتع بقدرة قوية في كتابة التقارير ويجب أن يتمتع بقدرات قيادية.

وشملت وظائف أرامكو أخصائي هندسة المكامن، بشرط توافر التالي:

 أكاديمي: شهادة تخرج في هندسة البترول / المكامن.

مهارات اضافية: تطبيقات هندسة البترول مثل MBAL وOFM وPetrel وSpotfire  و Prosper و Kappa و Gap، إلخ.

الخبرة العملية ذات الصلة (النوع والسنوات): ما لا يقل عن 15 عاماً من الخبرة في مجال الصناعة في العمل على مشاريع إدارة المكامن والإدارة والعمليات التي تشمل عشرة سنوات أو أكثر من الأدوار الفنية النشطة الحديثة.

وتعتبر المعرفة العملية الواسعة بتخصصات / موضوعات الطاقة المتجددة مثل إدارة الخزانات ومحاكاة المكامن والاحتياطيات واختبار الآبار ضرورية. التخصص في واحد أو عدد قليل من التخصصات الفرعية مفيد.

يجب أن يكون لدى المتدرب خبرة في تقديم التدريب والتوجيه وتطوير برامج التدريب لهندسة المكامن (RE) في جميع المستويات.

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