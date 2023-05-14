وظائف شاغرة جديدة لدى طيران الرياض

أعلنت شركة طيران الرياض، اليوم، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، وعبر حسابها الرسمي على “انستغرام” عن فتح باب التقديم (رجال/نساء) لشغل 25 وظيفة في مختلف التخصصات والأقسام، في مدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير-المكافآت والأداء

2- مدير ـ صندوق الشركات.

3- مدير أول ـ صندوق الشركات.

4- مدير أول ـ الضرائب.

5ـ مضيف جوّي.

6ـ أخصائي سلاسل الإمداد.

7ـ مدير أول مبيعات.

8ـ مدير التوظيف.

9ـ فني صيانة طائرات (وظائف مُتعددة).

10ـ مدير عمليات الأمن السيبراني.

11ـ مدير أول مركز الاتصال.

12ـ مسؤول التصميم التنظيمي.

13ـ مدير أول ـ صيانة الخطوط.

14ـ قبطان.

15ـ ضابط أول.

16ـ مدير ـ ثقافة ومشاركة.

17ـ مدير ـ عمليات التموين.

18ـ مدير – تصميم إنتاج وعمليات أرضية .

19ـ مدير إنتاج – أنظمة المؤسسات.

20ـ مدير أول ـ صيانة الإضاءة.

21ـ مدير أول – مركز مراقبة الصيانة.

22ـ مدير أول – التخطيط.

23ـ مدير أول ـ الخدمات الفنية للأسطول.

24ـ مدير أول ـ خدمات أرضية.

25ـ طاقم الطائرة.

وحددت الشركة آخر مهلة لتقديم طلبات التوظيف في 31 أيار / مايو الجاري.

وقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في 12 آذار / مارس الماضي، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك اسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

وسيقود شركة “طيران الرياض” نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.