للسعوديين فقط وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، عبر موقعه الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة، للعمل بمجال تحليل الأعمال، للرجال والنساء ، وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي.

الوظائف الشاغرة:

محلل أعمال مساعد.

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.

مهارات ممتازة في الحاسب الآلي.

مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

1- محلل أعمال مساعد:

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وقد أعلنت وزارة التعليم قبل عدة ايام فتح باب التقديم على 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

وأكدت أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية، داعية إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة من خلال زيارة بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني:​​ https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx.