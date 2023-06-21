وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، حديثاً، عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية الشاغرة برتبة (معيد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود، في عدد من جهات وكليات الجامعة ومعاهدها.

وأوضح عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور سالم بن صالح الرجيعي، لجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف، زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/، والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن التقديم يبدأ يوم غدٍ الخميس الموافق 4/12/1444هـ (22 يونيو/حزيران 2023) وينتهي يوم الإثنين الموافق 15/12/1444هـ (3 يوليو/تموز 2023).