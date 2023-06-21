. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن وظائف شاغرة بنظام العقود في عدد من جهات وكليات الجامعة ومعاهدها

. .. by . ..
أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية برتبة (معيد) لشغلها بكوادر مؤهلة بنظام العقود

أعلنت جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، حديثاً، عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية الشاغرة برتبة (معيد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة بنظام العقود، في عدد من جهات وكليات الجامعة ومعاهدها.

وأوضح عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور سالم بن صالح الرجيعي، لجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف، زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/، والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن التقديم يبدأ يوم غدٍ الخميس الموافق 4/12/1444هـ (22 يونيو/حزيران 2023) وينتهي يوم الإثنين الموافق 15/12/1444هـ (3 يوليو/تموز 2023).

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا