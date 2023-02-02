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وظائف رمضانية مؤقتة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.
وبينت أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 14 – 07 – 1444هـ، لمدة 3 أيام عبر رابط التقديم بموقع الرئاسة واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، كما اشترطت اجتياز المقابلة الشخصية.

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