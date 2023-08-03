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وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية السعودية

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جامعة الحدود الشمالية السعودية
ترغب جامعة الحدود الشمالية بشغل وظائفها بنظام التعاقد

أعلنت جامعة الحدود الشمالية السعودية، ‏اليوم الخميس، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكلية التطبيقية، والتي ترغب بشغلها بنظام التعاقد، عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية.

وأوضحت الجامعة الحكومية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن أخر موعد لاستقبال طلبات التقديم حتى تاريخ 22 من شهر محرم 1445 هـ (9 أغسطس/آب 2023)، وأنه يمكن الاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات من خلال الدخول عبر الرابط التالي http://careers.nbu.edu.sa/ar .

وأضافت الجامعة التي تتخذ مدينة عرعر مقراً لها أن التخصصات التي ترغب في شغلها هي: التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال، وإدارة سلال الإمداد، وعلوم الحاسب الآلي، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.

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