وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية السعودية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية السعودية، ‏اليوم الخميس، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكلية التطبيقية، والتي ترغب بشغلها بنظام التعاقد، عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية.

وأوضحت الجامعة الحكومية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن أخر موعد لاستقبال طلبات التقديم حتى تاريخ 22 من شهر محرم 1445 هـ (9 أغسطس/آب 2023)، وأنه يمكن الاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات من خلال الدخول عبر الرابط التالي http://careers.nbu.edu.sa/ar .

تعلن #جامعة_الحدود_الشمالية

عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بالكلية التطبيقية، والتي ترغب بشغلها بنظام التعاقد، عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية.

للتقديم: الدخول على الرابط:https://t.co/LLS9iOXlEW pic.twitter.com/2wkoFhT7y6 — جامعة الحدود الشمالية (@NBU_KSA) August 2, 2023

وأضافت الجامعة التي تتخذ مدينة عرعر مقراً لها أن التخصصات التي ترغب في شغلها هي: التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال، وإدارة سلال الإمداد، وعلوم الحاسب الآلي، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.