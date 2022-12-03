فادي طنّوس by فادي طنّوس

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وظائف العملات الرقمية المربحة: تعرف على قائمة الدول الرائدة في هذا المجال

فادي طنّوس by فادي طنّوس

هل تبحث عن فرصة عمل في مجال العملات الرقمية والتشفير والمشاركة في الثورة المالية العالمية؟ هل تريد الحصول على ما يصل إلى 150 ألف دولار سنوياً؟

يمكنك الآن تداول العملات المشفرة في أي وقت ومكان بنقرة واحدة من هاتفك الذكي، عبر تطبيقات التداول لتزويد مستثمري العملات المشفرة بمجموعة متنوعة من خيارات تبادل للعملات المشفرة لهم.

شهد العمل في قطاع التشفير والعملات الرقمية إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة مع ازدياد أعدادها وانفتاح الأسواق وعدم وجود ما يحد من الانخراط فيها.  

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دراسة “كوين جورنال”:

  • وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الباحثين في محركات البحث عن “وظائف في قطاع العملات الرقمية والتشفير” ارتفعت 601% بين عامي 2021 و2022
  • سنغافورة تحتل صدارة الدول التي تعد أكثر مكان يمكن فيه الحصول على وظيفة في التشفير والعملات الرقمية
  • لاتفيا هي الدولة التي لديها أفضل رواتب يلها لبنان
  • لدى سنغافورة أعلى عدد نسبي من قوائم الوظائف المشفرة، حيث يبلغ ما يقرب من ثلاثة أضعاف أي بلد آخر
  • العاملون في هذا القطاع في بلد صغير يعاني انهياراً اقتصادياً مثل لبنان يمكنهم الحصول على 150 ألف دولار سنوياً

ترتيب أكثر 10 دول للعمل في العملات الرقمية والتشفير

المركزالبلدعدد السكانعدد الوظائف لكل مليون شخص
1سنغافورة5,975,689159.14
2لوكسمبورغ647,59955.59
3هولندا17,564,01422.15
4أيرلندا5,023,10921.10
5سويسرا8,740,47220.71
6الولايات المتحدة338,289,85716.85
7المملكة المتحدة67,508,93615.73
8إسرائيل9,038,30915.05
9الإمارات العربية المتحدة9,441,12914.51
10الدنمارك5,882,26112.75
لماذا يحتوي الاستثمار في العملات المشفرة على مخاطر هائلة؟

أين تحصل على أفضل راتب من العمل في التشفير والعملات الرقمية؟

المركزالبلدمتوسط راتب سنوي
1لاتفيا$170,000
2لبنان$150,000
2هولندا$150,000
4الإمارات العربية المتحدة$132,000
5ألمانيا$120,000
6أستراليا$115,000
7البرتغال$110,000
7هونغ كونغ$110,000
7مصر$110,000
10الدنمارك$100,000
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