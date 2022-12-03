وظائف العملات الرقمية المربحة: تعرف على قائمة الدول الرائدة في هذا المجال

هل تبحث عن فرصة عمل في مجال العملات الرقمية والتشفير والمشاركة في الثورة المالية العالمية؟ هل تريد الحصول على ما يصل إلى 150 ألف دولار سنوياً؟
يمكنك الآن تداول العملات المشفرة في أي وقت ومكان بنقرة واحدة من هاتفك الذكي، عبر تطبيقات التداول لتزويد مستثمري العملات المشفرة بمجموعة متنوعة من خيارات تبادل للعملات المشفرة لهم.
شهد العمل في قطاع التشفير والعملات الرقمية إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة مع ازدياد أعدادها وانفتاح الأسواق وعدم وجود ما يحد من الانخراط فيها.
دراسة “كوين جورنال”:
- وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الباحثين في محركات البحث عن “وظائف في قطاع العملات الرقمية والتشفير” ارتفعت 601% بين عامي 2021 و2022
- سنغافورة تحتل صدارة الدول التي تعد أكثر مكان يمكن فيه الحصول على وظيفة في التشفير والعملات الرقمية
- لاتفيا هي الدولة التي لديها أفضل رواتب يلها لبنان
- لدى سنغافورة أعلى عدد نسبي من قوائم الوظائف المشفرة، حيث يبلغ ما يقرب من ثلاثة أضعاف أي بلد آخر
- العاملون في هذا القطاع في بلد صغير يعاني انهياراً اقتصادياً مثل لبنان يمكنهم الحصول على 150 ألف دولار سنوياً
ترتيب أكثر 10 دول للعمل في العملات الرقمية والتشفير
|المركز
|البلد
|عدد السكان
|عدد الوظائف لكل مليون شخص
|1
|سنغافورة
|5,975,689
|159.14
|2
|لوكسمبورغ
|647,599
|55.59
|3
|هولندا
|17,564,014
|22.15
|4
|أيرلندا
|5,023,109
|21.10
|5
|سويسرا
|8,740,472
|20.71
|6
|الولايات المتحدة
|338,289,857
|16.85
|7
|المملكة المتحدة
|67,508,936
|15.73
|8
|إسرائيل
|9,038,309
|15.05
|9
|الإمارات العربية المتحدة
|9,441,129
|14.51
|10
|الدنمارك
|5,882,261
|12.75
أين تحصل على أفضل راتب من العمل في التشفير والعملات الرقمية؟
|المركز
|البلد
|متوسط راتب سنوي
|1
|لاتفيا
|$170,000
|2
|لبنان
|$150,000
|2
|هولندا
|$150,000
|4
|الإمارات العربية المتحدة
|$132,000
|5
|ألمانيا
|$120,000
|6
|أستراليا
|$115,000
|7
|البرتغال
|$110,000
|7
|هونغ كونغ
|$110,000
|7
|مصر
|$110,000
|10
|الدنمارك
|$100,000