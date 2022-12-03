وظائف العملات الرقمية المربحة: تعرف على قائمة الدول الرائدة في هذا المجال

هل تبحث عن فرصة عمل في مجال العملات الرقمية والتشفير والمشاركة في الثورة المالية العالمية؟ هل تريد الحصول على ما يصل إلى 150 ألف دولار سنوياً؟

يمكنك الآن تداول العملات المشفرة في أي وقت ومكان بنقرة واحدة من هاتفك الذكي، عبر تطبيقات التداول لتزويد مستثمري العملات المشفرة بمجموعة متنوعة من خيارات تبادل للعملات المشفرة لهم.

شهد العمل في قطاع التشفير والعملات الرقمية إقبالاً كبيراً في السنوات الأخيرة مع ازدياد أعدادها وانفتاح الأسواق وعدم وجود ما يحد من الانخراط فيها.

دراسة “كوين جورنال”:

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الباحثين في محركات البحث عن “وظائف في قطاع العملات الرقمية والتشفير” ارتفعت 601% بين عامي 2021 و2022

سنغافورة تحتل صدارة الدول التي تعد أكثر مكان يمكن فيه الحصول على وظيفة في التشفير والعملات الرقمية

لاتفيا هي الدولة التي لديها أفضل رواتب يلها لبنان

لدى سنغافورة أعلى عدد نسبي من قوائم الوظائف المشفرة، حيث يبلغ ما يقرب من ثلاثة أضعاف أي بلد آخر

العاملون في هذا القطاع في بلد صغير يعاني انهياراً اقتصادياً مثل لبنان يمكنهم الحصول على 150 ألف دولار سنوياً

ترتيب أكثر 10 دول للعمل في العملات الرقمية والتشفير

المركز البلد عدد السكان عدد الوظائف لكل مليون شخص 1 سنغافورة 5,975,689 159.14 2 لوكسمبورغ 647,599 55.59 3 هولندا 17,564,014 22.15 4 أيرلندا 5,023,109 21.10 5 سويسرا 8,740,472 20.71 6 الولايات المتحدة 338,289,857 16.85 7 المملكة المتحدة 67,508,936 15.73 8 إسرائيل 9,038,309 15.05 9 الإمارات العربية المتحدة 9,441,129 14.51 10 الدنمارك 5,882,261 12.75

أين تحصل على أفضل راتب من العمل في التشفير والعملات الرقمية؟

المركز البلد متوسط راتب سنوي 1 لاتفيا $170,000 2 لبنان $150,000 2 هولندا $150,000 4 الإمارات العربية المتحدة $132,000 5 ألمانيا $120,000 6 أستراليا $115,000 7 البرتغال $110,000 7 هونغ كونغ $110,000 7 مصر $110,000 10 الدنمارك $100,000