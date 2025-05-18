وظائف الشركات ستتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي أكثر من المؤهلات الجامعية

أصبحت مهارات الذكاء الاصطناعي تفوق بأهميتها المؤهلات الجامعية في الوظائف المميزة في سوق العمل مع ظهور نوع جديد من الشركات بحسب تقرير حديث. ويبرز تقرير مايكروسوفت السنوي لمؤشر اتجاهات العمل للعام 2025 كيف أصبح الإلمام بالذكاء الاصطناعي المهارة الأكثر طلبًا لعام 2025، متجاوزًا حتى المؤهلات الجامعية التقليدية ، ويبرز في التقرير ظهور نوع جديد من الشركات يُسمى “الشركة الرائدة”، وهي شركات تعيد بناء عملياتها حول الذكاء الاصطناعي وتدمج فرق عمل هجينة من البشر والوكلاء الرقميين وخلص التقرير إلى أن 71% من موظفي هذه الشركات يشعرون بأن شركاتهم مزدهرة، مقارنة بـ 37% فقط عالميًا.

كما يكشف التقرير عن تحول واضح من التوظيف بناءً على الشهادات إلى التوظيف بناءً على المهارات، خاصة في مجالات الإبداع، التواصل، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. و يؤكد تقرير مايكروسوفت أن الذكاء الاصطناعي أصبح حجر الأساس في مستقبل العمل، وأن الشركات التي تدمجه بعمق في عملياتها (“الشركات الرائدة”) ستكون الأكثر قدرة على التكيف والنجاح. المهارات المطلوبة تتغير بسرعة، والانتقال إلى فرق عمل هجينة بين البشر والذكاء الاصطناعي يتطلب إعادة هيكلة ثقافية وتنظيمية شاملة.

التحفيز كمهارة أساسية في مكان العمل

استنادًا إلى التقرير السنوي لمؤشر اتجاهات العمل لعام 2025 من مايكروسوفت أصبح ما يعرف بهندسة أوامر الذكاء الاصطناعي أو مهارات تحفيز الذكاء الاصطناعي AI Prompt Skills مهارة أساسية لمعظم الموظفين ولا تقتصر على المتخصصين التقنيين. كما ويركز التقرير على أهمية المهارات اللازمة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي ليُسلِّط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لصياغة تحفيزات فعّالة لتعظيم قيمة ودقة مخرجات الذكاء الاصطناعي.

يُصنِّف التقرير القدرة على التواصل الفعال مع الذكاء الاصطناعي من خلال التحفيزات كمهارة أساسية، على غرار محو الأمية الرقمية في العقود السابقة. ويُجادل التقرير بأن الكفاءة في التحفيز ستكون حاسمة للإنتاجية والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأدوار

تطور التحفيز: يُفرّق التقرير بين التحفيز الأساسي والتقنيات الأكثر تقدمًا. ويناقش التحول من الاستعلامات البسيطة إلى التحفيزات المُعقدة التي تتضمن السياق والقيود والشكل المطلوب والتحسين التكراري، أو ما يسمى تسلسل الأفكار لتحقيق نتائج مُحددة وعالية الجودة.

هندسة التحفيز كدور مُتخصص: مع انتشار التحفيز الأساسي على نطاق واسع، يُسلّط التقرير الضوء أيضًا على ظهور “مهندس التحفيز” أو أدوار مُتخصصة مُماثلة. سيكون هؤلاء المُتخصصون مسؤولين عن تطوير استراتيجيات مُثلى للتحفيز، وإنشاء مكتبات للتحفيز، وتدريب الآخرين داخل المؤسسة على أفضل الممارسات.

التحفيز المُخصص للقطاع: يُوضح التقرير مدى تباين فعالية التحفيز باختلاف القطاعات والوظائف. على سبيل المثال، قد يحتاج مُتخصصو التسويق إلى مهارات في صياغة التحفيزات لتوليد محتوى إبداعي، بينما قد يُركز مُحللو البيانات على التحفيزات لاستخراج البيانات وتحليلها.

أهمية السياق والفروق الدقيقة: يُؤكد التقرير على أن التحفيز الفعال يتضمن فهم الفروق الدقيقة في اللغة وتوفير سياق كافٍ لتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو النتيجة المرجوة. يتضمن ذلك فهم حدود نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية وكيفية التخفيف من التحيزات أو عدم الدقة المحتملة من خلال التوجيه الدقيق.

التوجيه لأنماط الذكاء الاصطناعي المختلفة: يناقش التقرير كيف تختلف تقنيات التوجيه عند التفاعل مع أنماط الذكاء الاصطناعي المختلفة، مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتوليد النصوص، وذكاء اصطناعي لتوليد الصور، وذكاء اصطناعي لتوليد الأكواد، وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.

التعاون مع الذكاء الاصطناعي من خلال التوجيه: يستكشف التقرير فكرة التوجيه كعملية تعاونية مع الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم المستخدمون بتحسين توجيهاتهم بشكل متكرر بناءً على استجابات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل بمرور الوقت.

دمج التوجيه في سير العمل: من المرجح أن يقدم التقرير أمثلة على كيفية دمج مهارات التوجيه في سير العمل اليومي لتعزيز الكفاءة، وأتمتة المهام، وفتح آفاق جديدة.

الحاجة إلى التدريب والموارد: إدراكًا للأهمية المتزايدة لمهارات الاستجابة السريعة، من المرجح أن يؤكد التقرير على ضرورة استثمار المؤسسات في برامج التدريب وتوفير الموارد لمساعدة موظفيها على تطوير هذه الكفاءات.

الاعتبارات الأخلاقية للاستجابة السريعة: يتطرق التقرير إلى الآثار الأخلاقية للاستجابة السريعة، مثل تجنب الاستجابة السريعة التي قد تُنتج محتوى متحيزًا أو ضارًا أو مضللًا.

في جوهره، يضع التقرير السنوي لمؤشر اتجاهات العمل لعام 2025 من مايكروسوفت مهارات الاستجابة السريعة للذكاء الاصطناعي ككفاءة حاسمة ومتطورة ستحدد نجاح الأفراد والمؤسسات في عصر أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة بشكل متزايد. ومن المرجح أن يدعو التقرير إلى تطوير هذه المهارات عبر القوى العاملة ويسلط الضوء على الميزة الاستراتيجية التي توفرها.

ما هندسة الأوامر للذكاء الاصطناعي؟

هندسة أوامر لذكاء الاصطناعي أو التحفيز (- AI Prompt Engineering ) هي مهارة صياغة الاستفسارات ويشار لها بالمحفزات أو الأوامر ( ويطيب للمبرمجين تسميتها بالمدخلات النصية) لكتابتها في منصات الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات أو لتصميم وإنشاء الصور والفيديو وغير ذلك من نتائج (مخرجات)، للحصول على المخرجات المطلوبة بدقة وفعالية.

فالهدف هو الحصول على أفضل النتائج أي استخراج أفضل ما لدى أدارة الذكاء الاصطناعي من خلال صياغة الأوامر بطريقة سليمة يفهمها النموذج ويستجيب لها بشكل مثالي.

أهمية هندسة الأوامر

تعتبر هندسة الأوامر حاسمة لأن جودة الأوامر تؤثر بشكل مباشر على جودة النتائج. يمكن للأوامر المصممة جيدًا أن تؤدي إلى نتائج دقيقة، إبداعية، ومتوافقة مع الهدف، بينما قد تؤدي الأوامر غير الواضحة أو غير المناسبة إلى نتائج غير دقيقة، غير ذات صلة، أو حتى غير مرغوب فيها. كما هو البحث على الإنترنت بطباعة عبارات قليلة دون تفاصيل ضرورية.

تتضمن اوامر الذكاء الاصطناعي الأساسية توجيه الأداة لتقديم خدمة مثل الترجمة أو تقديم إجابات أو اختصار نص واستخلاص أرقام أو معلومات محددة منه. ويضاف لهذه الأوامر سياق محدد مثل مجال التسويق، وهناك نوع النتائج أو تنسيقها كأن تريدها على شكل قائمة أو جدول أو هيئة رسالة بريد إلكتروني. يلي ذلك الأسلوب أو النبرة، مثل الأسلوب الرسمي أو التسويقي والنبرة الحيادية.

أمثلة على الأوامر الأساسية:



الأوامر الإرشادية (Instruction Prompts): توجيه النموذج لأداء مهمة محددة.

الأمر: “اكتب ملخصًا موجزًا لهذه الفقرة: [نص الفقرة].”

الأمر: “ترجم النص التالي إلى اللغة الفرنسية: [النص].”

الأمر: “أجب على السؤال التالي: ما هي عاصمة فرنسا؟”

أوامر السياق (Context Prompts): تزويد النموذج بمعلومات إضافية أو سياق لفهم أفضل للمطلوب.

الأمر: “بصفتك خبيرًا في التسويق الرقمي، اقترح ثلاث أفكار لحملة إعلانية لمنتج جديد يستهدف الشباب.” (هنا، “بصفتك خبيرًا في التسويق الرقمي” يوفر سياقًا).

الأمر: “استنادًا إلى هذه الحقائق: [قائمة بالحقائق]، ما هي الاستنتاجات الرئيسية التي يمكن استخلاصها؟”

الأمر: “في سياق مناقشة حول تأثير التكنولوجيا على التعليم، قدم حجتين مؤيدتين وحجتين معارضتين.”

أوامر تحديد التنسيق (Format Prompts): توجيه النموذج لإنتاج المخرجات بتنسيق معين.

الأمر: “اكتب قائمة بعشرة أسماء شركات ناشئة محتملة في مجال الطاقة المتجددة. يجب أن تكون القائمة على شكل نقاط.”

الأمر: “حوّل هذا النص إلى جدول: [النص].”

الأمر: “اكتب بريدًا إلكترونيًا رسميًا تطلب فيه معلومات حول منتج معين. ابدأ بـ ‘عزيزي فريق المبيعات،’.”

أوامر تحديد النبرة (Tone Prompts): توجيه النموذج لإنتاج المخرجات بنبرة صوت محددة.

الأمر: “اكتب تغريدة ترويجية لمنتج جديد بنبرة مرحة وجذابة.”

الأمر: “لخص هذه الأخبار بنبرة موضوعية ومحايدة.”

الأمر: “اكتب رسالة اعتذار رسمية للعميل بنبرة احترافية ومهذبة.”.





