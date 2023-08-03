وظائف بجامعتي الإمام عبدالرحمن والحدود الشمالية

أعلنت جامعتا الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، والحدود الشمالية، (الخميس)، توفر عشرات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات.

وقالت جامعة الإمام عبدالرحمن إنها طرحت 119 وظيفة صحيّة شاغرة بمسميات أخصائي، وفني، وسكرتير طبي، في مستشفياتها الجامعية عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم سيستمر لمدة خمسة أيام، من يوم (الأحد) المقبل، حتى الخميس 23 من شهر محرم الحالي.

وبيّن أن آلية التقديم على الوظائف الصحية تتم بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني والاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم, وبعد تحديد الوظيفة المناسبة، يتم تعبئة النموذج المخصص، مع التأكيد أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.

من جهتها، أعلنت جامعة الحدود الشمالية، توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بالكلية التطبيقية، والتي ترغب بشغلها بنظام التعاقد، عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية، مبينة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم حتى تاريخ 22 من شهر محرم الجاري.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات التي ترغب في شغلها هي: التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال، وإدارة سلاسل الإمداد، وعلوم الحاسب الآلي، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.