وظائف الإمارات: دليل الرواتب وأفضل الأماكن للعمل والتوظيف

بعد عام لا يمكن التنبؤ به، نمت فرص العمل في الإمارات العربية المتحدة وأدت إلى التوظيف المستمر ونمو سوق العمل.

حدد التصنيف الدولي للمواهب العالمية دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها رابع أفضل دولة في العالم لجذب المواهب العالمية.

وقال التقرير إن الأصول الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي قدرتها على جذب المواهب.

وأضاف:

“تجدر الإشارة بشكل خاص إلى المستوى العالي من الانفتاح الخارجي تجاه المواهب الأجنبية. كما توجد البلاد بين المراكز العشرة الأولى في مجال الركيزة الفرعية التي تعزز فرص النمو ولديها إمكانات جيدة للتعلم دائماً”.

أفضل الوظائف المدفوعة في الإمارات العربية المتحدة: من يتوقع 54 ألف دولار شهرياً؟

أصدرت شركة مايكل بيج، المتخصصة في التوظيف في الإمارات، دليل الرواتب السنوي وتقرير رؤى التوظيف لعام 2023.

تم تطوير التقرير كدليل للباحثين عن عمل ولمديري التوظيف وهو يحدد الاتجاهات الرئيسية للسنة المقبلة ويوفر معايير الرواتب والرؤى والوظائف الرئيسية لمجموعة متنوعة من قطاعات التوظيف.

ويغطي التقرير الخدمات المصرفية والمالية؛ العقارات والبناء؛ النفط والغاز؛ المشتريات وسلسلة التوريد؛ الهندسة والتصنيع؛ وكذلك التكنولوجيا والقطاع الرقمي.

وقال جون إيدي، المدير الإقليمي لمايكل بيج الإمارات:

“استناداً إلى ثقة السوق وبالتالي خطط النمو والتنويع الأكثر قوة، تحولت المؤسسات إلى مرحلة متقدمة وزادت شهيتها للاستثمار في جذب أفضل المواهب بشكل كبير… لقد شهدنا أيضاً عائداً كبيراً للاستثمارات الأجنبية مع الشركات التي تتطلع إلى توسيع بصمتها الدولية في الإمارات. إن الخلفية الاقتصادية العالمية المعقدة تجعل من المستحيل على أي شخص التنبؤ بما ينتظرنا في عام 2023. ومع ذلك، وبناء على الطلب الحالي والإيجابية وثقة السوق المحلية، يبدو أن الإمارات في وضع جيد للنمو”.

وظائف الخدمات المصرفية والمالية في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مديري التمويل والمديرين الماليين ومحللي الاستثمار.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

رئيس الخدمات المصرفية للأفراد من 95 ألف درهم إلى 200 ألف درهم

العضو المنتدب لشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية من 87 ألف درهم إلى 185 ألف درهم

رئيس الخدمات المصرفية للشركات من 98 ألف درهم إلى 177 درهما

تحدي التوظيف:

إن عدم وجود بيئة عمل واسعة النطاق يعني أن الموظفين، وخاصة أولئك الذين هم في بداية أو متوسط حياتهم المهنية، لم يستفيدوا من التدريب أثناء العمل في مجالهم. ما يولد فجوة من حيث توقعات العملاء مقابل مهارات المرشح وهو تحد مستمر.

وظائف البيانات والتحليلات في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع محترفي إدارة البيانات والمحللين المتقدمين ومهندسي البيانات.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

مدير تحليل البيانات من 95 ألف درهم إلى 200 ألف درهم

كبير موظفي البيانات من 80 ألف درهم إلى 177 ألف درهم

مدير حوكمة البيانات من 75 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

تحدي التوظيف:

البيانات أصبحت منتشرة في الفضاء وباتت أكثر انتشاراً من ذي قبل مع الاستراتيجيات والمهنيين المتفانين في المكان. ومع ذلك، لا تزال المنظمات تكافح من أجل إيجاد تآزر بين جداول أعمال البيانات الخاصة بها وأهداف أعمالها مما يؤدي إلى توظيف غير متماثل.

وظائف رقمية في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مطوري المنتجات ومصممي تجربة المستخدم والمتخصصين في التجارة الإلكترونية.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

رئيس الإدارة الرقمية من 60 ألف درهم إماراتي إلى 90 ألف درهم إماراتي

رئيس قسم التسويق الرقمي من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم

مدير تجربة المستخدم من 50 ألف درهم إلى 70 ألف درهم

تحدي التوظيف:

العمل الهجين هو المعيار الجديد. المنظمات التي تعيد النماذج التقليدية للمكتب بدوام كامل ستعرض نفسها للخطر ليس فقط في تأمين أفضل المواهب، ولكن فقدان المواهب للمنافسين.

وظائف الهندسة والتصنيع في الإمارات

المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع تشمل الرئيس التنفيذي والمدير العام ومدير المصنع.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

نائب الرئيس من 90 ألف درهم إلى 150 ألف درهم

الرئيس التنفيذي من 80 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

الرئيس التنفيذي للعمليات 70 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم

تحدي التوظيف:

يؤدي النمو الإيجابي والفرص المتعددة في المنطقة إلى صعوبة في جذب المواهب المتميزة والاحتفاظ بها.

وظائف مالية ومحاسبة في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مدير التمويل التجاري ومدير تدقيق الامتثال والمدير المالي.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

المدير المالي للمجموعة من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم

المدير المالي من 80 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

رئيس قسم التدقيق من 75 ألف درهم إلى 140 ألف درهم

تحدي التوظيف:

هناك تدفق كبير للمرشحين إلى الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة المعروض من المرشحين ذوي المهارات التي ليست بالضرورة مطلوبة. يكافح مديرو التوظيف للتدقيق في عدد كبير من المرشحين لتحديد المرشح الأفضل لديهم.

وظائف قانونية وسياسية في الإمارات

وتشمل الوظائف الأكثر طلباً في هذا القطاع المتخصصين في التكنولوجيا المالية، والمتخصصين في التمويل الإسلامي، والعاملين في العقود التجارية.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

شريك 90 ألف درهم إلى 180 ألف درهم

المستشار العام من 80 ألف درهم إلى 130 ألف درهم

رئيس الشؤون القانونية من 70 ألف درهم إلى 85 ألف درهم

تحدي التوظيف:

وفقاً للاتجاه السائد منذ عام 2022، نما سوق التوظيف القانوني بسرعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. بينما كان الهدف في عام 2022 هو استبدال تاركي العمل، سيكون عام 2023 هو تنمية الفرق لضمان توفر مشورة متخصصة عالية الجودة دون طلب مشورة خارجية. المحامون المتخصصون مطلوبون للمناصب العليا والمحامون العامون للمناصب الصغرى.

وظائف المشتريات وسلسلة التوريد في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مخطط التوريد ومدير علاقات الموردين ومدير الفئة.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

رئيس قسم سلسلة التوريد من 85 ألف درهم إلى 165 ألف درهم

رئيس قسم المشتريات من 70 ألف درهم إلى 150 ألف درهم

نائب رئيس المشتريات من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم

تحدي التوظيف:

التنقل في عالم العمل الجديد. المرونة والتركيز على النتائج والآفاق العالمية. يرغب عدد كبير ومتزايد من المرشحين في ربط أنفسهم بالمؤسسات التي تسعى جاهدة لتكون في طليعة ثقافة العمل.

وظائف العقارات والبناء في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مدير العقارات ومدير التطوير ومدير الأصول العقارية.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

مدير عام 65 ألف درهم إلى 100 ألف درهم

رئيس المشروع من 60 ألف درهم إلى 90 ألف درهم

مدير المشروع من 40 ألف درهم إلى 55 ألف درهم

تحدي التوظيف:

شهد قطاع العقارات والبناء في الإمارات وشمال الخليج عدداً كبيراً من التطورات والمشاريع الرئيسية التي يتم إطلاقها في جميع أنحاء السوق. وتم تجنيد المطورين واستشاريو العقارات والمتخصصين في البناء بكميات كبيرة ما يجعل التنافس في السوق صعبا للغاية لأصحاب العمل لتأمين والاحتفاظ بأفضل المواهب. زادت الرواتب، وأصبحت المزايا أكثر تنوعاً، ويرغب الناس الآن في العمل المرن مثل سياسات العمل من المنزل. يلبي بعض أصحاب العمل متطلبات الأسواق، ومع ذلك لا يزال الكثير منهم يعملون مثل أوقات ما قبل كوفيد.

وظائف التجزئة في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مدير التسويق ومدير المتجر والمديرين التجاريين.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

الرئيس التنفيذي التجزئة من 70 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

مدير عام التجزئة من 65 ألف درهم إلى 100 ألف درهم

مدير قسم السلع من 50 ألف درهم إلى 80 ألف درهم

تحدي التوظيف:

مع زيادة القوة الشرائية عبر جميع مستويات الدخل، أصبح العملاء الآن على استعداد للإنفاق والسوق مكتظة بعروض العلامات التجارية المختلفة في جميع الفئات، يتم تقديم خيارات متعددة للعميل سواء كان الشراء ضرورة أساسية أو شراء مرة واحدة في العمر. وستجد العلامات التجارية صعوبة في الوصول إلى العملاء والاحتفاظ بها بجوانب مختلفة مثل نقاط السعر وتوافر المنتج وخدمة العملاء وحقوق ملكية العلامة التجارية مما يحدث الفرق.

وظائف المبيعات والتسويق وتبادل الأعمال (B2B) في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مدير المبيعات ومدير الحساب ومدير تطوير الأعمال.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

الرئيس التنفيذي 70 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

الرئيس التنفيذي للتسويق من 70 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

المدير العام من 50 ألف درهم إلى 90 ألف درهم

تحدي التوظيف:

خلق ازدياد عدد الشركات متعددة الجنسيات والمحلية في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة تدفقاً للمواهب الدولية ما ولد سوقاً أكثر تنافسية للمرشحين.

وظائف المبيعات والتسويق الاستهلاكي في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مدير العلامة التجارية ورئيس المبيعات ومدير تطوير الأعمال.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

مدير عام المبيعات من 60 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

رئيس قسم التسويق من 65 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

المدير التجاري 65 ألف درهم إلى 100 ألف درهم

تحدي التوظيف:

أفضل المواهب نادرة كما كانت من قبل. جمع المواهب الذين هم على دراية جيدة من الناحية التشغيلية، والملاءمة الثقافية أصبح اختياراً ضيقاً للغاية.

وظائف التكنولوجيا في الإمارات

تشمل المناصب الأكثر طلباً في هذا القطاع مطور البرامج ومدير مشروع تقنية المعلومات ومهندس المشاريع.

أعلى الرواتب في القطاع هي:

رئيس قسم المعلومات من 70 ألف درهم إلى 130 ألف درهم

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا من 50 ألف درهم إلى 120 ألف درهم

كبير موظفي أمن المعلومات من 60 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم

تحدي التوظيف:

هناك نقص حاد في المرشحين المؤهلين. مع التوسع السريع لقطاع التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، تجاوز الطلب على العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات العرض بكثير. ونتيجة لذلك، تضطر العديد من الشركات للتنافس على مجموعة محدودة من المواهب.