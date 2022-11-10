فادي طنّوس by فادي طنّوس

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وصول 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا إلى لبنان

فادي طنّوس by فادي طنّوس
لقاح الكوليرا

سلمت منظمة الصحة العالمية 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا، إلى مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، لاستخدامها خلال حملة تلقيح تنطلق السبت المقبل.

وتستهدف الحملة:

  • جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة
  • اللاجئون والبئية الحاضنة لهم
  • المواطنون اللبنانيون في المناطق المصابة

مع تحديد هدف أسبوعي يتمثل في إعطاء 200000 جرعة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. 

وقال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان:

“ستكون هذه اللقاحات أداة رئيسية لتعزيز استجابتنا، إذ تنتشر فاشية الكوليرا بسرعة في البلاد”.   

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