“وصول” يضم ذوي الإعاقة الذكور السعوديين و1100 ريال شهرياً

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي (هدف)، حديثاً، فئة جديدة للاستفادة من منتج دعم النقل (وصول) لتشمل فئة ذوي الإعاقة من الذكور العاملين في القطاع الخاص الذي يسهم بتغطية 80 بالمئة من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى مقر العمل عن طريق تطبيقات النقل المرخصة.

وأوضح “هدف” أن منتج دعم النقل “وصول” يستهدف المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، والعاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن منتج “وصول” يقدم دعماً مالياَ لمستفيديه يصل إلى 1100 شهرياً طيلة 24 شهراً، بينما يغطي المنتج مناطق المملكة كافة، ويهدف لإيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وجودة وسلامة عاليتين من وإلى مقر العمل بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

انطلاقاً من أهمية تمكين العمل ودعم الاستقرار الوظيفي، تم اطلاق إمكانية الاستفادة من منتج دعم النقل (وصول) المقدم من #هدف، لفئة #ذوي_الإعاقة من الذكور العاملين في القطاع الخاص، والذي يساهم بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة بين العمل والمنزل.#أنت_الهدف



للتسجيل:… pic.twitter.com/XNMkJcCk2k — صندوق تنمية الموارد البشرية | هدف (@HRDFKSA) May 1, 2023

وكان “هدف” تكفل في أواخر العام 2020 من خلال برنامج دعم النقل (وصول) لنقل المرأة العاملة بتقديم دعم مالي 1100 ريال شهرياً للموظفات السعوديات في القطاع الخاص لمدة 24 شهراً.