وصول وزير الخارجية السعودي إلى طهران في أول زيارة رسمية منذ أعوام

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.



وبحسب قناة الأخبارية السعودية، أن وزير الخارجية؛ سوف يلتقي اليوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره حسين أمير عبد اللهيان.



وتعد زيارة وزير الخارجية إلى طهران الأولى لمسؤول سعودي منذ سنوات، وبعد إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين .



وتأتي هذه الزيارة بعد سنوات من المقاطعة بين البلدين، والتي بلغ عمرها أكثر من ثمان سنوات من التوترات وقطع العلاقات الدبلوماسية على خلفية مهاجمة محتجين إيرانيين لسفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام 2016.



واتفقت إيران والسعودية، في العاشر من مارس/آذار الماضي، على إعادة علاقاتهما وطي صفحة من الخلافات بينهما، وكان من أهم بنود الاتفاق (المعلنة) استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارات، واحترام سيادة الدول وفقاً لبيان صدر عن إيران والسعودية والصين، الدولة الراعية للمصالحة.









فيديو | وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني#الإخبارية pic.twitter.com/tL08YACBJL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023