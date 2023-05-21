وصول معلمي دولة عربية إلى الكويت خلال أيام

أكد تقرير، ليل السبت، أن أول دفعة معلمين من دولة عربية من أصل دولتين كانت وزارة التربية الكويتية تعاقدت معهم، في وقت سابق، ستصل إلى الدولة الخليجية الثرية خلال أيام.

وفي مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة، قال السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب، إنه بالنسبة للمعلمين الفلسطينيين الذين تعاقدت معهم وزارة التربية الكويتية، “وصل إلى الكويت 1250 معلماً فلسطينياً منذ العام 2017، وهناك دفعة جديدة ستصل خلال أيام -دون أن يحددها- وعددها 70 معلماً، الأمر الذي يؤكد ثقة دولة الكويت بالمعلّم الفلسطيني ونحن فخورون جداً بهذه الثقة، وأيضاً فخورون جداً بمدرسينا الذين أثبتوا جدارتهم واخلاصهم ووفائهم بعملهم منذ 2017 وحتى يومنا هذا”.

وأضاف “طهبوب”، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، “نشكر دولة الكويت على ثقتها بالمدرس الفلسطيني، وإن شاء الله ستكون الدفعة القادمة عند حسن الظن”.

الكويت تتعاقد مع معلمين من دولتين عربيتين فقط

كانت صحيفة “القبس” الكويتية كشفت يوم الإثنين الماضي أن وزارة التربية الكويتية حددت احتياجاتها من التعاقدات الخارجية لأعضاء الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل 2023 – 2024، وتتجه نحو التعاقد مجدداً مع 600 معلم ومعلمة من فلسطين والأردن، وذلك لسد النقص في المدارس وتوفير متطلباتها من المعلمين.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن القطاع الإداري تلقى كتاباً من وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، باحتياجات المدارس من المعلمين غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل، وبلغ عدد التخصصات المطلوبة من التعاقدات الخارجية للعام المقبل ثمانية تخصصات هي اللغة الانكليزية، واللغة الفرنسية، والرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا (ذكوراً وإناثاً).

وقالت المصادر إن “السلطان” حدد دولتين فقط هما الأردن وفلسطين لاستقدام معلمين ومعلمات جدد منهما عبر لجان التعاقدات الخارجية ولن يتم قبول أي جنسية أخرى مقيمة في بلد التعاقد، في حين لم يتم تحديد موعد الاعلان الرسمي عن هذه التعاقدات وتقديم الطلبات الكترونياً أو توقيت سفر اللجان بسبب الظروف التي تمر بها التربية والفراغ الإداري الذي تعانيه، متوقعة أن يتم تحديدها بعد انتهاء اختبارات نهاية العام وتعيين وكيل وزارة بالأصالة.

وأوضحت أن إدارة التنسيق والمتابعة في قطاع التعليم العام قد حددت كذلك أعداد أعضاء الهيئة التعليمية المطلوبة من الدولتين في كل تخصص، حيث بلغ اجمالي المطلوبين 590 معلماً ومعلمة في كل التخصصات، قد تزيد أو تنقص وفق المتغيرات والطلبات الموجودة، حيث حدد الاحتياج من اللغة الإنكليزية ذكوراً فقط 80 معلماً، والفرنسية ذكوراً فقط 50 معلماً، والرياضيات 270 معلماً ومعلمة، والعلوم 60 معلماً، والكيمياء 25 معلماً، بالإضافة إلى الفيزياء 60 معلماً ومعلمة، والأحياء 25 معلماً، والجيولوجيا 20 معلماً.

وذكرت أن الإعلان عن فتح باب التعاقد الخارجي مجدداً لأعضاء الهيئة التعليمية من الأردن وفلسطين للعمل في قطاع التعليم العام للعام الدراسي المقبل جاهز في القطاع الإداري، وفي انتظار الضوء الأخضر من “السلطان” لكشف النقاب عنه ورفعه على الموقع الرسمي لوزارة التربية.

وأضافت أن وزارة التربية ستطلب من وزارة الخارجية الإيعاز إلى جهات الاختصاص في البلدين، نشر الإعلان عن طلب المعلمين في صحيفتين من الصحف اليومية الواسعة الانتشار، وذلك مرتين لكل صحيفة في صفحة داخلية، والإعلان بالإذاعة خلال فترات مناسبة، قياساً على ما جرى في السنوات السابقة، على أن يتم تلقي الطلبات اعتباراً من تاريخ صدور الإعلان إلى حين قدوم لجان التعاقد الخارجي لإجراء المقابلات.

إنهاء خدمات 2000 معلم 82% منهم مصريون

في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية الكويتية، في مارس/آذار الماضي، أن قرار إحلال (توطين) الوظائف لديها قد شمل أكثر من ألفي معلم ورئيس قسم في 14 تخصصاً موضحة أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.

وأظهرت إحصائية للوزارة أن 82.09 بالمئة من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.

وجاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة 11.03 بالمئة بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الجنسية الأردنية بنسبة 3.55 بالمئة، ثم الإيرانيون 0.73 بالمئة، فالعراقيون 0.68 بالمئة.

وضمت القائمة موظفين تم إنهاء خدماتهم من 24 دولة حول العالم، هي سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وإريتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.

وكانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها بصدد إنهاء خدمات 1815 معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين الذين يعملون في الوزارة خلال نهاية العام الدراسي الجاري.