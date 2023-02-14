هبطت الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة في مطار حلب الدولي ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وتعد هذه أول رحلة لطائرة سعودية إلى مطار حلب منذ 2011، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة التي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلوغراماً، وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم.



ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

فجر الاثنين 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لدى وصولها إلى مطار غازي عنتاب الدمار في مدينة هاتاي التركية (أ ب)