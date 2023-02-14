سامر باطر by سامر باطر

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زلزال سوريا، وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ8 إلى حلب لمساعدة ضحايا الزلزال

سامر باطر by سامر باطر

هبطت الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة في مطار حلب الدولي ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وتعد هذه أول رحلة لطائرة سعودية إلى مطار حلب منذ 2011، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة التي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و 322 كيلوغراماً، وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم.


ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

فجر الاثنين 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

زلزال
الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لدى وصولها إلى مطار غازي عنتاب
الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لدى وصولها إلى مطار غازي عنتاب
الدمار في مدينة هاتاي التركية (أ ب)
الدمار في مدينة هاتاي التركية (أ ب)
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...