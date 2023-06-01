فادي طنّوس by فادي طنّوس

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عدد الحجاج الواصلين إلى المدينة المنورة تجاوز 198 ألفاً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
حج

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم الثلاثاء بلغ 198670 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن 124946 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 7100 حاج، إلى جانب أعلى جنسيات الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة.

جنسيات الحجاج الواصلين الى المدينة المنورة

  • إندونيسيا: 40364 حاجاً
  • الهند: 27789 حاجاً
  • باكستان: 26749 حاجاً
  • بنغلادش: 13734 حاجاً
  • إيران: 13004 حجاج

وبينت أن أكثر من 20 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة.

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