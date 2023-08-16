سامر باطر by سامر باطر

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لبنان، وصول باخرة ترانس أوشن بارينتس للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك 9

سامر باطر by سامر باطر
المصدر ترانس أوشن Transocean

كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ، علي حميه، الأربعاء، عن وصول باخرة ترانس أوشن بارينتس للتنقيب عن النفط والغاز في بلوك 9 جنوب البلاد، كما أعلن عن إطلاق خط قانا اسما لخط الملاحة الجوي للهليكوبتر بين مطار رفيق الحريري الدولي بيروت ومنصة الحفر والتنقيب في البلوك ٩

ونشر تدوينة على منصة “إكس” قال فيها: “للعلم.. اليوم الأربعاء صباحا، وصلت باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، إلى نقطة الحفر المحددة لها”.

ولم يوضح الوزير اللبناني تفاصيل موعد الحفر الفعلي في منطقة الامتياز. كان لبنان وقع في فبراير/ شباط 2018، عقدا مع ائتلاف شركات نفطية بقيادة “توتال إنرجيز” والذي يضم كلا من “إيني”، و”نوفاتيك” الروسية، التي انسحبت فيما بعد، للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية إثر نزاع على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا. وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، دخول “شركة قطر للطاقة” شريكا مع “توتال إنيرجيز” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، ضمن اتفاقية استكشاف وإنتاج الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية بحسب وكالة الأناضول.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...