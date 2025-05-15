وصل تعزز عقارات جميرا للجولف بـ 12 ألف وحدة سكنية و51 ألف مقيم

أعلنت وصل عن إطلاق فصل جديد من عقارات جميرا للجولف على مساحة 4.68 مليون متر مربع، بهدف استيعاب أكثر من 51,700 مقيم. يضيف المشروع حوالي 12,345 وحدة سكنية فاخرة تتضمن 780 فيلا، 62 قصراً، 97 وحدة بعلامات تجارية، 752 استيت هومز، و10,654 شقة.

يقع المشروع على شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من محطة الاتحاد للقطارات المستقبلية، مع خطط لربطه بمترو دبي. يضم المخطط ست مناطق سكنية ويوفر 1.51 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة. تشمل المرافق ملعب جولف بـ 18 حفرة، مركز فروسية متطور، وأكبر ملعب تنس في دبي بسعة 5,000 متفرج.

كما يضم أكاديمية دولية على مساحة 46,000 متر مربع وأكثر من 48,000 متر مربع مخصصة للتجزئة والمطاعم.

وصل، التي تدير أكثر من 55 ألف عقار سكني وتجاري و35 مشروعاً فندقياً و5,500 قطعة أرض و8 أندية جولف، تهدف من خلال هذا المشروع إلى ترسيخ مكانة عقارات جميرا للجولف كوجهة عالمية.

بالأرقام :

4.68 مليون متر مربع: المساحة الإجمالية للمشروع.

• 51,700 مقيم: العدد المستهدف للمقيمين.

• 12,345 وحدة سكنية: إجمالي عدد الوحدات السكنية.

780 فيلا فاخرة. 62 قصراً. 97 وحدة بعلامات تجارية. 752 استيت هومز. 10,654 شقة.