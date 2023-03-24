وصفات رمضان دليل يومي من أشهر الطهاة العالميين

تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك، أطلق “براند دبي”، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، النسخة الرابعة من دليل وصفات رمضان، ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة “بكل فخر من دبي” وذلك بالشراكة مع مجموعة من أشهر الطهاة وأبرز المطاعم والمقاهي، لتقديم 30 وصفة من الأطباق الرمضانية على مدى 30 يوما، حيث تسلط المبادرة الضوء على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال وشقت طريقها إلى عالم التميز من دبي، ويعزز ثقتهم في المدينة بما تقدمه لهم من فرص وما تفتحه أمامهم من آفاق رحبة للنجاح ضمن مختلف المجالات.

ويسلط الدليل الضوء على تنوع مشهد الطعام والطهي والمزيج الثقافي المتفرد في دبي ويبرز مكانتها كحاضنة للمواهب الإبداعية في مختلف المجالات، حيث تتضمن الوصفات هذا العام، مجموعة من أفضل وأشهر الأطباق المميزة التي اشتهر بها 10 من أمهر وأشهر الطهاة وعشرة من المطاعم المشاركة والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها، وذلك في إطار إبراز مهارات الطهي والطبخ واعداد الوصفات الغذائية لدى نخبة من الطهاة والترويج لتلك المطاعم والمقاهي والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وبلمسة شرقية تتناسب مع مختلف الأذواق والمراحل العمرية.

وقالت فاطمة الملا ، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي، ” نتطلع لإطلاق نسخة أخرى جديدة من” دليل وصفات رمضان “، والذي تم توسيع نطاقه ليشمل وصفات لنخبة من أمهر واشهر الطهاة إلى جانب مجموعة من أبرز المطاعم والمقاهي في مجتمع دبي ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في “بكل فخر من دبي” وذلك في إطار دعمنا المتواصل لرواد الأعمال والتعريف بمشاريعهم وتجاربهم الناجحة التي انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، ولتشجيعهم على النزول إلى سوق العمل وتوفير المساندة والدعم لهم. ويسعى “دليل وصفات رمضان” الذي يطلقه “براند دبي” كمبادرة سنوية، إلى إبراز إبداع وموهبة الطهي لنخبة من أشهر وأمهر الطهاة في دبي لتعريف الجمهور بإبداعاتهم في مجال الطهي. وإلى جانب ما نهدف إليه من تسليط الضوء على شغف مجتمع دبي بالتميز والأفكار الجديدة وغير التقليدية في مجال الطهي ، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع ودعم مختلف المواهب ورواد الأعمال للمساهمة في إثراء مشهد الطعام المتنوع والديناميكي في دبي “.

وأضافت فاطمة الملا أن الدليل لا يوفر فقط وصفات شهية وتقليدية لوجبات الإفطار والسحور، لكنه يحتفي أيضا بتنوع مشهد الطهي في دبي والمزيج الثقافي الفريد الذي تتميز به المدينة بالإضافة إلى مكانتها الرائدة كمركز وحاضنة للمواهب الإبداعية في كافة المجالات.

وقالت الملا إن العديد من الوصفات الغذائية الواردة في الدليل هذا العام تتميز بالتفرد والتنوع، حيث تمزج بعض المأكولات التقليدية مع وصفات من أشهر المطابخ العالمية معدة خصيصاً لمحبي الطعام والتذوق. ويوفر الدليل خطوات مفصلة لتجهيز الوصفات الغذائية وإعداد الأطباق الشهية المناسبة لكافة أفراد الأسرة، بما في ذلك أطباق المقبلات والحساء والسلطات والأطباق الرئيسية والحلويات والعصائر ووجبات السحور. وهذا العام، سيحتوي الدليل أيضًا على وصفات صحية نباتية وخالية من الغلوتين.

ولجذب مجموعة واسعة من الأذواق، فإن الوصفات ستكون مستوحاة من مجموعة متنوعة من المأكولات بما في ذلك المأكولات والأطباق المتوسطية والإماراتية والأمريكية والإيطالية والمكسيكية والاسكندنافية.

من جانبهم، أعرب رواد الأعمال والطهاة وأصحاب المطاعم والمقاهي المشاركين في المبادرة عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج الوصفات الرمضانية، مؤكدين تقديرهم لدعم “براند دبي” الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي لرواد الأعمال الأعضاء في “بكل فخر من دبي”.

وتم تطوير العديد من الوصفات التي يشملها الدليل الجديد من قبل طهاة مشهورين بدأوا رحلة إبداعهم من دبي وأطلقوا مطاعمهم الخاصة، حيث يحظى هؤلاء الطهاة بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن البعض منهم حصل على نجمة ميشلان لأطباقهم المتميزة. ومن بين الطهاة الذين يمثلون جنسيات مختلفة: الشيف إيزو آني والتوأم الإماراتي عبد الرحمن وميثاء الهاشمي والشيف سمية عبيد. الشيف كريم برجي والشيف شاهين والشيف سعود المطروشي والشيف ميثاء الورشو والشيف آمنة الهاشمي والشيف محمد البنا والشيف أروى لوتاه.