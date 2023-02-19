قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بشدة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت ليل السبت ولاية كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا.

وأوضح المركز أن الهزة الجديدة وقعت على بعد 54 كيلومترا شمال غرب مدينة كهرمان مرعش على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

ذكر تلفزيون تي.آر.تي (TRT) التركي الرسمي أن هزة ارتدادية أخرى بقوة 5.1 درجة وقعت في ولاية قهرمان مرعش جنوب وسط تركيا، في حين قدر معهد أبحاث الزلازل بجامعة البوسفور التركية قوة الهزة الأرضية الجديدة بـ 5.3 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية إثر الزلزال الأخير الذي ضرب وسط تركيا.

وبعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا فجر يوم الإثنين 6 فبراير/شباط الماضي، وكان مركزه في كهرمان مرعش أيضاً، سجلت أكثر من أربعة آلاف هزة ارتدادية.

وأكد تقرير لوكالة رويترز، السبت، أن أكثر من 46 ألفاً حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا يوم 6 فبراير/شباط الماضي ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ويفتش المنقذون عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

ويعد زلزال 6 فبراير/شباط 2023 أكبر كارثة من نوعها في تاريخ تركيا الحديث.