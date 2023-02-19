. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

زلزال جديد يضرب وسط تركيا

المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً بشدة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب ليل ولاية كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا

زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا في ولاية كهرمان مرعش ولا أنباء عن وجود ضحايا لحد الآن

. .. by . ..
زلزال بقوة 5.2 على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً بشدة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب ليل ولاية كهرمان مرعش ب

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن هزة أرضية بشدة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت ليل السبت ولاية كهرمان مرعش بجنوب وسط تركيا.

وأوضح المركز أن الهزة الجديدة وقعت على بعد 54 كيلومترا شمال غرب مدينة كهرمان مرعش على عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار.

ذكر تلفزيون تي.آر.تي (TRT) التركي الرسمي أن هزة ارتدادية أخرى بقوة 5.1 درجة وقعت في ولاية قهرمان مرعش جنوب وسط تركيا، في حين قدر معهد أبحاث الزلازل بجامعة البوسفور التركية قوة الهزة الأرضية الجديدة بـ 5.3 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية إثر الزلزال الأخير الذي ضرب وسط تركيا.

وبعد الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا فجر يوم الإثنين 6 فبراير/شباط الماضي، وكان مركزه في كهرمان مرعش أيضاً، سجلت أكثر من أربعة آلاف هزة ارتدادية.

وأكد تقرير لوكالة رويترز، السبت، أن أكثر من 46 ألفاً حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا يوم 6 فبراير/شباط الماضي ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ويفتش المنقذون عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

ويعد زلزال 6 فبراير/شباط 2023 أكبر كارثة من نوعها في تاريخ تركيا الحديث.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا