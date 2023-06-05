وزير فرنسي سابق يكشف كيف مانعت الولايات المتحدة الأمريكية صفقة رافال مع مصر

كشف وزير الصناعة الفرنسي السابق آرنو مونتبورغ كيف رصدت الولايات المتحدة صفقة طائرات فرنسية لشركة رافال لتعترض عليها وتحاول منع إبرامها بين مصر وفرنسا، وقال إن أنظمة التنصت والمراقبة الأمريكية تستخدم بالأساس لأسباب اقتصادية ولمصلحة الشركات الأمريكية كما هو الحال مع الجانب الاقتصادي لقانون باتريوت. وفي النهاية أبرمت مصر صفقة رفال لكن بدون تسليحها الاعتيادي بصاروخ أرض جو متقدم وهو صاروخ ميتيور (Meteor) لأنه صاروخ متفوق و مصمم لضرب أهداف خارج المدى المرئي .

وذكر أرنو لجوء الولايات المتحدة لمنع حلفائها الأوروبيين بما فيهم فرنسا من ابرام صفقات أسلحة بالاستناد لقانون ايتار و حظروا تصدير صواريخ لطائرة رافال إلى مصر لأسباب بسيطة أو حتى بسبب صباغ يخضع لقيود ايتار وهو قانون أمريكي لتقييد بيع الأسلحة (International Traffic in Arms Regulations (ITAR)) ووضعت الولايات المتحدة قائمة من 22000 من المكونات منحت لنفسها الحق في التصريح أو عدم السماح بتصديرها من أي جهة أجنبية، حتى لو كانت صباغا خاصا، مثل صباغ لطائرة لتضعه على جناح رافال [طائرة مقاتلة فرنسية] مدرجة في قائمة ITAR لأن مواد الصباغ لا تُنتج في فرنسا ولكن في الولايات المتحدة بسبب هذا الصباغ الوحيد الذي يسمحون لأنفسهم الحق في أن يحتكروا الحق في التصدير إلى دول معينة ، ولكن لا يسمح بتصديره إلى دولة تعتبر عدو للولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كانت على علاقة طيبة مع بلد أوروبي أو فرنسا مثلا،” ويقول أعداء حلفائي ليسوا بالضرورة أعدائي! مثال: . هل هذا صحيح ولماذا؟ لذلك يجب أن يكون إلحاحنا هو إنتاج 22000 منتج في فرنسا … أو في أوروبا ، في الدول الحليفة التي هي أيضًا ضحايا لـ ITAR. هذه سياسة سيادية.

وأجاب آرنو على سؤال حول كيفية التنافس التجاري الأمريكي مع الأوروبيين وفرنسا تحديا ولفت إلى الجانب الاقتصادي في قانون باتريوت الأمريكي، قائلا إنه عندما يتم شراء شركة فرنسية من قبل شركة أمريكية ، تتمتع الحكومة الأمريكية بسلطة أحادية الجانب لطلب جميع المعلومات عنها كونها شركة تسيطر عليها شركة أمريكية، كل المعلومات بما يعني براءات الاختراع ، والتقنيات ، والأشخاص ، إلخ. بدون أي دافع وبدون إذن قضائي أي عمليات بحث غير قانونية.