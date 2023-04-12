وزير سعودي يتذكر ابنه بعد 3 سنوات من وفاته المفاجئة

استذكر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل وفاة ابنه المفاجئة قبل ثلاث سنوات بكثير من الأسى.

وكتب الوزير ماجد الحقيل في تغريدة عبر تويتر مساء أمس الثلاثاء “لابني الغالي المهند رحمه الله” مرفقاً صورة تجمعهما تضم الكلمات “مضت 3 سنوات بالأمس كان معنا جالساً بيننا بضحكاته ومزاحه وحركاته المضحكة لكنه رحل تاركاً لنا ذكراه الطيبة والشوق الكبير إليه جاء للدنيا خفيفاً ولكن جزءاً كبيراً وثميناً منا رحل معه ما زالت غصة ذلك اليوم 19/9 عالقة في العقل والقلب رحل، ولكن طيفه الجميل لا زال يرافقني ويؤنسني بتذكر وجهه الباسم”.

لابني الغالي المهند رحمه الله ?❤️ pic.twitter.com/B7OeVfwVXj — ماجد الحقيل (@majedhogail) April 11, 2023

وكان المهند بن ماجد الحقيل البالغ من العمر 16 عاماً توفي يوم 12 مايو/أيار 2020 (19 رمضان 1441)، بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

وكان سعوديون كثر شاركوا بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاء والترحم على المهند الحقيل، في حين استحوذت تغريدة للشاب الراحل دونها في، يناير/كانون الثاني 2020، على نصيب وافر من التداول بسبب محتواها الذي يتعلق بالموت، وجاء فيها “الوصية الأولى والأخيرة حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، حللوني، فالموت لا يستأذن أحداً”.

وفاة المهند بن ماجد الحقيل قبل 3 سنوات