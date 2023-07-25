وزير سعودي : مليار شخص محروم من أبسط وسائل الطاقة

أعتبر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تأمين الطاقة لأكثر من مليار شخص محروم من أبسط وسائل الطاقة أمرًا أخلاقيًّا لإخراج الأفارقة من فقر الطاقة.

و تداولت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي كلمات الوزير السعودي، خلال قمة وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، ووصفها البعض بالقوية والشجاعة، بعدما طالب فيها بالتكاتف الدولي من أجل مساعدة الشعوب للتغلب على فقر الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته بقمة العشرين مؤخراً: “لقد سمعنا كثيرًا من الخطابات عن الأخلاقيات، ولا أجد أمرًا أخلاقيًّا أكثر من تأمين الطاقة لأكثر من مليار شخص محروم من أبسط وسائل الطاقة”.

وقدم وزير الطاقة حُجة قوية للقضاء على فقر الطاقة، موضحًا أن إفريقيا تحتاج إلى المزيد من الطاقة، والمزيد من الإنتاجية، والمزيد من الازدهار، ويجب أن يكون التركيز على مصدر موثوق وميسور التكلفة لقوة التوزيع الأساسية لإخراج الأفارقة من فقر الطاقة.

وأضاف: “هذه قضية أخلاقية وقضية حقوق إنسان“.

وأكد أنه يجب أن تتكاتف الجهود العالمية من أجل توفير المزيد من الطاقة لتلك الشعوب، وكان وزير الطاقة التقي بنظيرته الأمريكية جينيفر غرانهولم على هامش اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين في الهند. وحضر الاجتماع الوزاري المشترك الرابع عشر لوزراء الطاقة، الخاص بالطاقة النظيفة، كما شارك بالاجتماع الثامن لمهمة الابتكار في ولاية “قوا” بالهند