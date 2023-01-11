كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أنه سيتم قريباً طرح عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة التكريرية.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) بياناً للوزير أكد فيه أنه”قريباً سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة التكريرية، بعد استكمال الأوراق والمعلومات الخاصة بحقائب المصافي التي سيتم الإعلان عنها في عدد من المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة وضمن خطط زيادة الطاقات التكريرية ستطرح فرصا استثمارية في مصفى العمارة بمحافظة ميسان بطاقة (150) ألف برميل يومياً، ومصفى المثنى بطاقة (100) ألف برميل يومياً، ومصفى كركوك بطاقة (100) ألف برميل يومياً، ومصفى القيارة بطاقة (70) ألف برميل في اليوم”.

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وتابع، أن “الفرص تتضمن كذلك إضافة وحدة بطاقة (70) ألف برميل يومياً إلى مصفى ذي قار تضاف إلى الإنتاج الحالي الذي يبلغ (30) ألف برميل، إلى جانب التخطيط لإنشاء مصفى جديد في محافظة ذي قار بطاقة (150 ) ألف برميل في اليوم”.

وأكد وزير النفط، وفقا للبيان، “مضي الوزارة بإضافة وحدات إنتاجية لمصافي الجنوب والوسط والشمال”.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق عن إضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفى الديوانية بطاقة (70) ألف برميل، إلى جانب قرب بدء الإنتاج الفعلي لمصفى كربلاء النفطي بطاقة (140) ألف برميل في اليوم”.