مويضي المطيري by مويضي المطيري

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وزير المالية السعودي : نظام “المساهمات العقارية” ينعش “التمويل”

و وزير الأسكان يؤكد: النظام يفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، تمثل خطوة مهمة لزيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري، بالتوازي مع قناة الصناديق العقارية.  

وأوضح “الجدعان”، أن هذا القرار يدعم رحلة التحول الاقتصادي في المملكة نحو رؤية السعودية 2030.   

من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن نظام المساهمات العقارية، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، فضلاً عن مساهمته في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.  

وأضاف أن النظام يهدف أيضاً إلى فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية.   

ويعد نظام المساهمات العقارية أحد أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها.  

وجاء قرار الموافقة على نظام المساهمات العقارية خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

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