وزير الطاقة السعودي ينتقد السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي ويعتبره “تلاعبا بالأسواق”

(أ ف ب) – انتقد وزير الطاقة السعودي الثلاثاء قرار الولايات المتحدة سحب ملايين البراميل من احتياطيها الاستراتيجي معتبرا الأمر بمثابة “تلاعب بالأسواق”، في اخر حلقات الخلاف مع واشنطن المرتبط بخفض إنتاج النفط. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض “الناس يستنزفون احتياطاتهم الاستراتيجية، استنزفوها، يستخدمونها كأداة للتلاعب بالأسواق فيما غرضها الرئيسي كان تخفيف نقص المعروض” النفطي.

وتابع الأمير وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان “لكن من واجبي العميق أنّ أوضح للعالم أن فقد الاحتياطي الاستراتيجي قد يكون مؤلما خلال الأشهر المقبلة”. ولم يذكر الامير عبد العزيز صراحة الولايات المتحدة خلال كلمته، لكنها تأتي بعد أقل من اسبوع من قرار الرئيس جو بايدن سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الذهب الأسود. تشكل هذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في كانون الأول/ديسمبر، الشريحة الأخيرة من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع ويقضي بضخ 180 مليون برميل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا.

سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يشارك الآن في جلسة بعنوان القيادة من خلال الطاقة في #مبادرة_مستقبل_الاستثمار لمتابعة الجلسة على الرابط التالي:https://t.co/SFQMBq014z — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 25, 2022