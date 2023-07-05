وزير الطاقة السعودي يؤكد التزام روسيا بخفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن “أوبك” تأكدت من 7 جهات مستقلة من التزام روسيا بخفض إنتاج النفط ضمن المتفق عليه في تحالف “أوبك+”، وأوضح أن خفض الصادرات الروسية كان قراراً طوعياً ولم يفرض عليهم.

وقال الأمير عبد العزيز على هامش “مؤتمر أوبك الدولي الثامن” إن روسيا قدمت خفضهاً طوعياً إضافياً بنحو 500 ألف برميل يومياً وسيكون من صادراتها، وستلتزم بالعمل مع الجهات الخارجية السبعة المعتمدة لمراقبة إنتاج الدول في الاتفاق الحالي”.

وقد أعلنت السعودية يوم الإثنين الماضي عن تمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط حتى نهاية شهر آب / أغسطس المقبل، فيما أضافت روسيا 500 ألف برميل لمعدل الخفض الخاص بصادراتها. وستمدد المملكة الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يومياً، والذي دخل حيز التنفيذ في تموز / يوليو، لشهر آخر ليمتد حتى نهاية آب / أغسطس، فيما أعلنت روسيا عن خفض طوعي إضافي لصادراتها من النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس.

وتأتي تصريحات الأمير عبد العزيز عقب تقارير تشير إلى عدم التزام روسيا بخفض إنتاج النفط، كان من أحدثها تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في مايو، قالت فيه إن روسيا خفضت إنتاج النفط في أبريل بنحو 200 ألف برميل يومياً فقط، وهو أقل من نصف مليون برميل يومياً تعهدت بخفضها في وقت سابق اعتباراً من مارس.

كما تسعى المملكة إلى مواصلة جهودها في مفاجئة السوق وتقوم بكل ما هو ضروري للحفاظ على توازنه، وفق وزير الطاقة السعودي، الذي أشار إلى أن المضاربين سيظلون في السوق دائماً و”الأدوات المضاربية خلقت للتحوط ولكن تم استخدامها بشكل مكثف من قبل المضاربين”. أضاف : “سنواصل عملنا ولدينا العديد من الادوات لتحقيق أهدافنا واللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج تجتمع كل شهرين لمتابعة وضع السوق”.

وقال وزير الطاقة السعودي إن السعودية لم تعد “المنتج المرجّح” بل “أوبك+” تلعب هذا الدور.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان الاستمرار في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة، وقال إن بيانات وكالة الطاقة الدولية ومراجعاتها تؤدي إلى اختلال في السوق.