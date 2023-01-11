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وزير الطاقة السعودي: نعتزم استخدام اليورانيوم المحلي لانتاج الوقود النووي

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الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة

السعودي اليوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في دورة إنتاج الوقود النووي الكاملة.

وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة.

وقال وزير الطاقة أمام مؤتمر دولي لصناعة التعدين في الرياض “تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك (إقامة) مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين وفقاً للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية”.

وأضاف أن استخدام المملكة لمواردها من اليورانيوم يشمل “دورة الوقود النووي الكاملة التي تشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير”.

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