وزير الطاقة السعودي: سنتجاوز الصين في خفض تكلفة تخزين الطاقة بالبطاريات

تعهد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن المملكة ستتفوق على الصين في خفض تكاليف تخزين البطاريات بدءاً من العام المقبل. وأشار سموه إلى أن التكلفة الحالية لمشاريع تخزين الطاقة لسعة أربع ساعات تبلغ 409 دولارات/كيلوواط، وهي قريبة جداً من سعر الصين (404 دولارات/كيلوواط)، مؤكداً أن مشاريع المملكة في الطاقة المتجددة تُسجّل أدنى الأسعار عالمياً من الشعيبة إلى نجران، ما يؤكد ريادتها في هذا المجال. واختتم سموه: “نحن لا نكتفي بتحقيق الأهداف، بل نصنع الفارق.” وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، بأن تكلفة مشاريع تخزين الطاقة بسعة أربع ساعات في السعودية تُقدر بنحو 409 دولارات لكل كيلوواط. وأفاد سموه بأن هذه التكلفة تُخفض السعر بنسبة 77% عن ألمانيا، وتضع المملكة في منافسة مباشرة مع الصين التي تسجل تكلفة 404 دولارات.

ونقل موقع الشرق أن بيانات عام 2025 تُشير إلى أن سعر الغاز الطبيعي في السعودية يبلغ 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو الأدنى عالمياً مُقارنةً بمناطق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي (12.74 دولار)، اليابان (12.28 دولار)، والمملكة المتحدة (12.05 دولار).

وزير الطاقة السعودي لفت إلى أن “الأسعار تتراوح في الصين بين 8 و10.3 دولار، وفي الهند 7.15 دولار، بينما تسجل الولايات المتحدة 4.31 دولار، ويعكس هذا الفارق الكبير الميزة التنافسية للمملكة في تكلفة إنتاج وتوريد الغاز”.

“الأسعار المنخفضة تسهم في تعزيز تنافسية عدة قطاعات، منها توليد الطاقة الحرارية بأسعار أقل وأكثر كفاءة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا المعتمدة على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية التي تستفيد من وفرة الطاقة منخفضة التكلفة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية”، بحسب الوزير.

من الشعيبة إلى نجران، مشاريعنا في الطاقة المتجددة تُسجِّل أدنى الأسعار عالميًا، وتؤكد ريادة المملكة في مجالات الطاقة النظيفة.



سمو وزير الطاقة: "نحن لا نكتفي بتحقيق الأهداف، بل نصنع الفارق" — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 28, 2025