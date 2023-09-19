وزير الطاقة السعودي : المملكة ليست منتجة للبترول .. وسنشارك قمة المناخ بشبابنا

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان على العالم أن يدرك بأن المملكة لن تكون فقط دولة منتجة للمواد الهيدروكربونية أو منتجة للبترول فهي في طور تحولها لتصبح منتجة لكافة أشكال الطاقة.

وأضاف “لا نريد فقط أن نثبت التزامنا بتحول الطاقة محلياً، وإنما نريد أن نكون شركاء في دعم بقية الدول للوصول إلى التحول، فلا يمكنك إظهار الدعم لذلك بدون ممارسته بشكل صريح.. نؤمن إيماناً تاماً بأننا المنتج الأقل تكلفة للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف في العالم”.





وأردف الوزير النسخة الرابعة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، التي تقام في مدينة كالجري، في كندا، في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر : “سنتأكد من أن العالم يدرك بأن المملكة لن تكون فقط دولة منتجة للمواد الهيدروكربونية أو منتجة للبترول فهي في طور تحولها لتصبح منتجة لكافة أشكال الطاقة، أخذاً بالاعتبار أنها المنتج الأقل تكلفة لمصادر الطاقة”.





وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “يتساءل الناس عن مشاركة المملكة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، نحن نستثمر في تشجير المملكة والشرق الأوسط مع مراعاة الأهم وهو احتجاز الكربون.. سنحضر مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لقمة المناخ (كوب 28) برفقة مئات الأشخاص معظم شابات وشباب سعوديون، وسنستعرض ما سنفعله وكيف سنفعله”.





كما صرح الوزير : “إذا تحدث الناس عن القضايا النبيلة، فقد قلتها من قبل علناً: ليس هناك قضية أسمى من التصدي لفقر الطاقة من أجل مئات الملايين، بل حتى مليارات من البشر الذين يفتقرون الوصول إلى الطاقة النظيفة”.





و حذر خلال مشاركته قائلا : “العالم سيمضي من أزمة طاقة لأخرى إذا لم يتم التخطيط الجيد لسلاسل الإمدادات”

