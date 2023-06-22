مويضي المطيري by مويضي المطيري

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وزير الطاقة السعودي : إنشاء مشاريع بنية تحتية بالمشاعر لتعزيز الطاقة الكهربائية

مويضي المطيري by مويضي المطيري
تلك المشاريع ستنشأ خلال العام الحالي والعام المقبل لتعزيز إمداد الطاقة الكهربائية، مع العمل على تعزيز سلامة ضيوف الرحمن


قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، إنه سيتم إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة وسننتهي من استخدام المحطات المتنقلة.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع قناة «العربية»، أن تلك المشاريع ستنشأ خلال العام الحالي والعام المقبل لتعزيز إمداد الطاقة الكهربائية، مع العمل على تعزيز سلامة ضيوف الرحمن والمرافق بشكل عام.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ووزير الحج والعمرة؛ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد تفقدا الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإمدادات الطاقة لموسم حج هذا العام.

وتضمنت الجولة التفقدية مرافق الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والخطط التشغيلية، والتأكد من فاعلية وكفاءة المشروعات الكهربائية وموثوقيتها، وتوفّر المنتجات البترولية في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة.




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