وزير الشباب المصري لـ إريبيان بزنس: ٧ مليارات دولار مكاسبنا من الاستثمار الرياضي

هل جرى طرح استاد القاهرة للبيع؟.. وزير مصري يكشف الحقيقة لـ”إريبيان بيزنس”

خاص – القاهرة – أريبيان بزنس:كشف وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، في تصريحات خاصة لموقع “أريبيان بزنس” أن خطة الاستثمار في المجال الرياضي التي اتبعتها بلاده مؤخرا حققت عوائد ضخمة تقترب من ٧ مليارات دولار في ٤ سنوات.

وحول ما يثار بشأن طرح الاستادات الكبرى للاستثمار الرياضي كاستاد القاهرة قال صبحي: إن تلك الاستادات لها هيئات اقتصادية مستقلة تديرها وتتبع في قراراتها رؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى عرض الوزارة مشروع قانون جديد للرياضة على البرلمان.

استثمار وقانون جديد للرياضة



أشار وزير الرياضة المصري في تصريحاته لـ”أريبيان بزنس” إلى عدد من الإجراءات الهادفة للنهوض بقطاع الرياضة والشباب، نظرا لما يمثله من أهمية خاصة لحاضر الدولة أو مستقبلها.من الإجراءات التي كشف عنها الوزير المصري:

• بدأت مصر منذ عام 2018 تنفيذ خطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

• تستهدف الدولة زيادة الملاءمة المالية للأنشطة الرياضية، بما يعود بالفائدة على المجال وفقاً للخطة.

• خطة الحكومة تنص على جعل الاستثمار الرياضي أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة

الرياضية.

• شرع البرلمان في تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، واستبداله بمشروع قانون جديد مقدم من الحكومة ضمن البنية التطويرية لهذا القطاع.

عوائد ضخمة

أكد صبحي أن خطة الحكومة منذ 2008 تأتى بثمارها من حيث الطفرة في تطوير مراكز الشباب والأندية وإدخال القطاع الخاص فيها بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

بالأرقام : حجم التطوير في البنية التحتية لقطاع الرياضة:

• عدد المنشآت التي تم تطويرها منذ بدء الخطة ٤٦٣ نادياً ومركزاً للشباب في مختلف محافظات مصر.

• التطوير بإجمالي عائد اقتصادي ٦ مليار و٨٣٨ مليون و٣٨٤ ألف جنيه مصري.

• تطوير ٤٠٥٠ ملعباً خماسياً وقانونياً، وإنشاء وتطوير ٨ مدن شباب و٣٠ مركزاً للابتكار والمعسكرات الكشفية

• إنشاء ٢٥٣ مركزا للشباب، و٩٦ حمام سباحة، وتطوير ١٤ استاداً رياضياً، و١٣ نادياً.

• تنفيذ ٥٥٠٣ برنامجا تثقيفيا وتدريبيا حظيت بحوالي ١١٧ مليون فرصة مشاركة من النشء والشباب.

هل يباع استاد القاهرة التاريخي؟

وعن إمكانية طرح الاستادات الكبرى للاستثمار الرياضي كاستاد القاهرة قال وزير الرياضة إن تلك الاستادات لها هيئات اقتصادية مستقلة تديرها وتتبع في قراراتها رؤية القيادة السياسية.

وقال صبحي إن “النجاح حليف لمصر في تنظيم البطولات المحلية والعربية والقارية والإقليمية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية بفضل المقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر، والطفرة الإنشائية الكبيرة التى شهدتها مؤخراً”.

كان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ خلال زيارة أخيرة لمصر قد أشاد بحجم التطور على مستوى الإنشاءات الرياضية، وهو الأمر الذي يشجع الإدارة المصرية على التقدم بملف لاستضافة أولمبياد 2036.

وزارة الشباب والرياضة تختتم النسخة الـ١٧من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COY17 pic.twitter.com/AK1HYcVflp — وزارة الشباب والرياضة – مصر (@emysofficial) November 5, 2022