محمد علي by محمد علي

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسياحة

وزير السياحة السعودي: زرت نصف العالم في 9 شهور.. ولسنا في سباق

محمد علي by محمد علي
وزير السياحة السعودي
وزير السياحة السعودي

قال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي إنه زار نصف دول العالم في 9 شهور فقط.

وأشار الخطيب خلال الفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي، الذي انطلقت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض: “زرت نصف بلدانكم، هذا العام فقط زرت نصف بلدان العالم، ولا يزال هناك المزيد من الجولات”.

ودعا الوزير السعودي الحضور لزيارة السعودية مجددا في إكسبو 2030.

وعن السياحة العالمية، قال الوزير: “10٪ فقط يستحوذون على قطاع السياحة العالمي، ليس علينا أن نقف ونراقب غروب الشمس، يمكن أن يكون لنا تجارب جديدة ومستقبل أفضل”.

وواصل: “من الممكن أن نتقدم سويا كل بلد على حدة، لسنا في سباق، ليست معادلة صفرية فيها خاسر وفائز”.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية ستتدخل بالدعم المالي لمشاريع السياحة، مضيفا: “نعرف أن هذا الأمر سيحدث، وندرك كيف ننجز هذه الأمور، سندعم تلك المشاريع، ليس علينا أن نبحث عن الدجاجة أو البيضة، سنقوم بالعملين، فالفرص يمكن مضاعفتها”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا