وزير السياحة السعودي: زرت نصف العالم في 9 شهور.. ولسنا في سباق

قال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي إنه زار نصف دول العالم في 9 شهور فقط.

وأشار الخطيب خلال الفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي، الذي انطلقت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض: “زرت نصف بلدانكم، هذا العام فقط زرت نصف بلدان العالم، ولا يزال هناك المزيد من الجولات”.

ودعا الوزير السعودي الحضور لزيارة السعودية مجددا في إكسبو 2030.

وعن السياحة العالمية، قال الوزير: “10٪ فقط يستحوذون على قطاع السياحة العالمي، ليس علينا أن نقف ونراقب غروب الشمس، يمكن أن يكون لنا تجارب جديدة ومستقبل أفضل”.

وواصل: “من الممكن أن نتقدم سويا كل بلد على حدة، لسنا في سباق، ليست معادلة صفرية فيها خاسر وفائز”.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية ستتدخل بالدعم المالي لمشاريع السياحة، مضيفا: “نعرف أن هذا الأمر سيحدث، وندرك كيف ننجز هذه الأمور، سندعم تلك المشاريع، ليس علينا أن نبحث عن الدجاجة أو البيضة، سنقوم بالعملين، فالفرص يمكن مضاعفتها”.