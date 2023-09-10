أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة شاركت في أعمال مجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين.





وذلك استمرارًا لدعم تحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بمعالجة القضايا ذات الأولوية بالعمل والتوظيف، والسعي المشترك بين الدول الأعضاء إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل.





مشيراً إلى دعم المملكة لأولويات الرئاسة الهندية، بشأن معالجة الفجوة العالمية في المهارات، ومنصات الاقتصاد التشاركي والحماية الاجتماعية، والتمويل المستدام للضمان الاجتماعي.



جاء ذلك ضمن المحور الأساسي لأعمال المجموعة بعنوان «أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد، وفقًا لـ “عكاظ”.





وأوضح أن الوزارة، استعرضت خلال مشاركتها تجربة المملكة لإثراء مخرجات مجموعة عمل التوظيف، إذ تعدّ المملكة من أوائل الدول التي قامت بتنظيم وأتمتة إجراءات العمل الحر، وتنظيم العمل المرن.





وأشار إلى أن المملكة عززت بشكل ملموس من الاقتصاد التشاركي، إلى جانب إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، التي تستهدف إنشاء 12 مجلساً قطاعيّاً للمهارات.





وقال إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد واعتماد إستراتيجية المهارات الوطنية؛ التي تتواءم بشكل كامل مع إستراتيجية المهارات لمجموعة العشرين لعام 2022.