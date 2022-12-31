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وزير الرياضة السعودي يرحب بانضمام رونالدو للنصر ويعد بدعم مزيد من الصفقات المشابهة

أبدى وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل سعادته الكبيرة بانضمام كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر، مشيرا إلى أن هذه لن تكون الصفقة الأخيرة من النجوم الكبار، وستليها صفقات أخرى في جميع الأندية لإثراء البطولة المحلية.
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رحب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي بانضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف نادي النصر.

وكتب وزير الرياضة على صفحته على تويتر تغريدة بعد الإعلان عن توقيع اللاعب والنادي السعودي على عقد يمتد حتى صيف 2025.

وكتب الأمير عبد العزيز قائلا: “سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية..مرحبًا بك كريستيانو في المملكة”

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وأعلن الوزير أن هذه الصفقة لن تكون الأخيرة من هذا العيار، وأشار إلى دعم الوزارة لصفقات أخرى لجميع الأندية، حيث قال:

“سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا”

 

النصر السعودي: قصة النادي “العالمي” الذي فتح أبوابه لرونالدو

كان اسم النادي السعودي ارتبط باللاعب منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت سابق من نوفمبر الماضي بالتزامن مع تواجد اللاعب مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وقد تمت مراسم توقيع العقود أمس في العاصمة الإسبانية مدريد.

تعليق رونالدو

 من جانبه قال رونالدو (37 عاما) في تصريحات نقلها حساب النادي عبر تويتر “إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من النجاحات”.

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